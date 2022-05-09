Mersin Büyükşehir'in 'Kleopatra Bisiklet Festivali'ne Büyük İlgi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Pedallarımız Tarihe, Yüzümüz Geleceğe Dönük' sloganıyla Tarsus'ta bu yıl ilkini düzenlediği 'Kleopatra Bisiklet Festivali', 3 gün süren dolu dolu programların ardından son buldu.

Kent merkezindeki 3.2 kilometrelik bisiklet turuyla başlayan festival, 3 gün boyunca kent turlarıyla devam etti. Mersin merkezden ve Türkiye'nin birçok ilinden festivale gelen katılımcılar, Tarsus tarihinin derinliklerine doğru pedal çevirdi. 6 Mayıs'ta başlayan açılış turunun ardından bisikletliler, Adanalıoğlu ve Kazanlı sahilleri ile yakın köyleri dolaştı. İkinci günde, Nusret Mayın Gemisi, Huzurkent ve Girit Köyü'nü gezerek öğlen saatlerinde Yarenlik Alanı'ndan Amerikan Koleji'ne doğru 'Kültür Turu' düzenleyen bisikletliler, festivalin son gününde ise Tarsus Şelalesi, E-5 Karayolu üzerinden Sağlıklı Köyü'ndeki Roma Yolu'na doğru pedal çevirdi. Bisikletliler, Tarsus Barajı ve Tarsus Doğa Parkı'na doğru çevirdikleri pedallarla festivalin kapanış turunu attı.

Festivalin ilk gününden itibaren katılımcılar, Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırlandı. 3 gün boyunca yakılan kamp ateşleri ve müzikli eğlenceler ile bisikletliler kentten unutulmaz anılarla ayrıldı.

"BU FESTİVALİN, GELENEKSEL HALE GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Festival açılışında bisikletlilerle birlikte pedal çeviren Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Kleopatra Bisiklet Festivali, Tarsus'ta bir ilk. İnşallah her yıl hep beraber bu festivalin devam etmesini, geleneksel hale gelmesini sağlayacağız. Zaten biliyorsunuz ben bir bisiklet kullanıcısıyım. Haftanın en az 3 günü Mersin'de sabah erken saatlerde bisiklet sürerim, sahilde gezerim, spor yaparım. Gayet de memnunum, herkese de tavsiye ediyorum, hemen bir bisiklet alsınlar ve pedal çevirmeye başlasınlar."

"FESTİVALİMİZ ÇOK GÜZELDİ"

Dolu dolu bir festival programı ile güzel anılar biriktiren bisikletliler, kentten ayrılmadan önce deneyimlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Cemile Yurtsever: "Her şey çok güzeldi. Çok memnun kaldım. Festivalimiz, gittiğimiz yerler çok güzeldi. Girit Köyü çok güzeldi. Seneye yine görüşürüz inşallah."

-Sema Gücü: "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karşılama yaptı bize. Doğal güzellikleri görmek, güzel lezzetleri tatmak için geldik. Güzel insanları tanıdık. Şehrinizi kendi şehrimizde formaları giyerek tanıtmayı düşünüyoruz. Çok güzel geçti. Parkurlar çok güzeldi. Sağ olsun herkesin emeği çok fazlaydı. Gerçekten unutamayacağımız bir festival yaşadık. Çok güzel anılarla geri dönüyoruz. Her zaman Tarsus'u anlatacağız ve hatırlayacağız ama tekrar da geleceğiz."

-Sevilay Kaygısız: "İlk festivalimdi. İnanın o kadar muhteşem, o kadar güzel oldu ki; Tarsus harika bir şehir. 3 gün anlatılmazdı, muhteşem şeyler yaşadık. Yaptığımız etkinlikler, parkurlarımız, turlarımız, gördüğümüz yerler muhteşemdi. Çok hoşumuza gitti."

-Deniz Yüksel: "Tarsus'un tarihi yerlerini gezdik. Bu festivalden çok keyif aldık. Kamp alanında çok eğlendik. Bizi çok güzel karşıladılar. Kamp alanı olarak da güzel bir yer seçilmişti. Nehir kıyısında uyanmak çok eğlenceliydi."