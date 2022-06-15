Mersin Büyükşehir Personelinden, 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kan Bağışı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Personelinden, 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kan Bağışı

15.06.2022 15:12
Mersin Büyükşehir Personelinden, 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kan Bağışı

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli ve bürokratları ‘14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde örnek bir davranışa imza atarak, kan bağışında bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen kan bağışı organizasyonunda bağışta bulunan personel, kan ihtiyacı olan vatandaşların kan dostu olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli ve bürokratları '14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde örnek bir davranışa imza atarak, kan bağışında bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen kan bağışı organizasyonunda bağışta bulunan personel, kan ihtiyacı olan vatandaşların kan dostu olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli ve bürokratları '14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde örnek bir davranışa imza atarak, kan bağışında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ve Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen kan bağışı organizasyonu ile bağışta bulunan personel, kan ihtiyacı olan vatandaşların kan dostu olacak.

Farkındalık yaratmak ve gönüllü kan bağışını teşvik etmek amacıyla, Belediye Hizmet Binası A Blok girişinde gönüllü olarak kan bağışında bulunan personel, düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

"KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hülya Atila da 14 Haziran'ın Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olduğunu vurgulayarak, "Burada çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla hep birlikte kan bağışlamak için bulunuyoruz. 'Kan bağışının önemi nedir?' diye soracak olursanız, tıptaki ve teknolojideki son gelişmelere rağmen hala kan dokusunun yerini tutabilecek herhangi bir alternatif tedavi ya da herhangi bir başka bir tedavinin olmaması nedeniyle kan bağışının önemi her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz pandemi süreci geçirdik. Pandemi sürecinde özellikle kan bağışı sırasında bazı problemler oldu, bazı aksamalar oldu. İnsanlar evlerinde pandemi ile uğraştıkları için kan bağışları düştü. Kan bağış oranları düştü. Sayın Başkanımız Vahap Seçer'in de destekleriyle biz bu konuda öncülük yaptık Mersin'de. Başkanımız kan bağışlaması konusunda tüm çalışanlarımıza ve Mersinimize örnek oldu. Kendisi de iyi bir kan bağışçısı eşiyle birlikte. Ben herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum. Bir kez kan bağışlayınca biliniz ki 3 kişinin hayatını kurtarmış oluyorsunuz" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik yaptıklarının da altını çizen Atila, "Başkanımızın her zaman söylediği gibi; insanlara dokunmak, sosyal belediyecilik aslında çok özel ve çok ayrı bir şey. Evet asfaltı, yolu her zaman yaparsınız, bu da çok önemli bir hizmet ama sosyal belediyecilik insanlara dokunmak, insanlarla birlikte onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok önemli" diye konuştu.

Personellerden Orhan Yeşil, "Burada arkadaşlarımdan kan bağışında bulunduklarını öğrendim ve ben de kan bağışında bulunmaya geldim. Herkesi de kan bağışına davet ediyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Personellerden Servet Yılmaz ise, "Bugün Dünya Kan Bağışı Günü. Büyükşehir Belediyesi de bu etkinliğe dahil olmuş. Biz de seve seve geldik, kan bağışında bulunduk. Güzel, yerinde bir etkinlik. Daha önce de bu etkinliğe dahil olduk. Sürekli düzenli bir şekilde kan bağışında bulunuyoruz" dedi.

"İNSANLARA FAYDALI OLMAKTAN HER ZAMAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mola Evi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Kübra Melike Saçıkara da "Etkinliğimiz çok güzel. Ben kan bağışçısıyım zaten. Bu benim altıncı kan bağışım olacak. Burada olmaktan mutluyum. İnsanlara faydalı olmaktan her zaman mutluluk duyuyorum. Yararlı olmayı, görevimi yapmayı seviyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin bu tip çalışmalarının gayet başarılı olduğunu da vurgulayan Saçıkara, "İnsanlara farkındalık kazandıran çalışmalar. İnsanlar bunlara duyarlı oluyorlar ve bilgileniyorlar. Bunlara katılmaktan da çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Personelinden, 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kan Bağışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Personelinden, 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kan Bağışı - Son Dakika
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