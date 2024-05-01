Mersin\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Millet Bahçesi önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, İsmet İnönü Bulvarı güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yaklaşık iki süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla yol boyunca slogan atan emekçiler, meydana sırayla giriş yaptı. Yürüyüş ve miting nedeniyle güzergah ve meydanın etrafı polis bariyerleri ile kapatıldı, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yürüyüşe katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanları da alandakileri selamladı. Çocukların da katıldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi davul zurna eşliğinde halay çekti. Saygı duruşuyla başlayan mitingde, Yol-İş Mersin Şube Başkanı İrfan Gültekin, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yaptı.

Mersin'deki 1 Mayıs mitingi, sanatçı İlkay Akkaya'nın verdiği konserle sona erdi. - MERSİN