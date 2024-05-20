Mersin\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Dolu Dolu Kutlandı

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Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde düzenlediği etkinliklerle dolu dolu kutlandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 15- 21 Mayıs Gençlik Haftası boyunca dopdolu bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, son olarak karada, denizde ve havada yaptığı etkinliklerle bayram coşkusunu tüm kente yaydı. Bu çerçevede Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanında, Mersin Yelken Yat ve Su Sporları, Mersin Sup, Mersin Rota Yelken ve Su Sporları, SuperSup Mersin Spor ve Mersin Kürek Akademisi Kulüpleri iş birliğinde sahilde su sporları gösterisi düzenlendi. Belediyenin dalgıç ekiplerinin yanı sıra yelkenlerini denizin uçsuz bucaksız maviliğinde bu kez Atatürk ve ay yıldızlı bayraklarını dalgalandırmak için açan sporcular, gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Gün boyu birbirinden farklı etkinlikler yer aldı

Yenişehir ilçesinde yer alan Gelincik Tepesinde yamaç paraşütü etkinliğinde ise Mersin semalarında şanlı al bayraklar dalgalandırıldı. Hafta boyunca Büyükşehir Belediyesi sayesinde farklı farklı etkinliklerle bayramın güzelliklerini yaşayan vatandaşlar, Mersin'in eşsiz manzarası eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu bu kez göklerde yaşadılar. Son olarak ise bugünün küçüğü yarının büyüğü çocuklar için Macit Özcan Spor Kompleksi'nde çocukların eğlenmesi için futbol şenliği düzenlendi.

"Gençlerin güzel ve doya doya eğlenmeleri için dolu dolu bir program hazırladık"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünü hatırlamak ve 15- 21 Mayıs Gençlik Haftası'nı kutlamak adına Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu bir program takvimini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu hafta içerisinde birçok konser, etkinlik ve faaliyetlerimiz oldu. 19 Mayıs'ı gençlerimiz büyük bir coşkuyla kutladı. Gençlerimiz Ata'mıza olan saygılarının bir ifadesi olarak bu haftayı dolu dolu kutladılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gençlerin güzel ve doya doya eğlenmeleri için onlara bu ortamı hazırladık" dedi.

Yelkenliler su gösterileri ile izleyenlere görsel şölen yaşattı

Mersin Sup ekibinden Betül Bayraktar ise etkinlikle ilgili, "Çok güzeldi. Gerçekten başarılı ve çalışkan bir belediyemiz var. Özel günleri hiç atlamıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sup grubumuzla yaptığımız deniz şovuyla taçlandırdık" ifadelerini kullandı.

Yelken sporcularından Hüseyin Fatih Ulaş, Mersin'in deniz sporları ile ön planda olan bir kent olduğunu dile getirerek, "Bizim bir deniz şehri olmamız ve bunun vermiş olduğu güzelliklerden yararlanmamız kadar güzel bir şey yok. Böyle özel günlerde daha fazla bu hissiyat artıyor. Mersin Büyükşehir bu şekilde yaptığı etkinlikler ve sağlamış olduğu imkanlar sayesinde çok ön planda olan bir şehir oldu" diye konuştu. - MERSİN