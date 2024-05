Mersin\'de 19 Mayıs Kutlamaları Başlıyor

Yerel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında Mabel Matiz, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda; Manuş Baba ise Tarsus'ta sevenleriyle buluşacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, bu yıl 105. yılı kutlanan 19 Mayıs için hazırlanan etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:

"Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmak üzere Samsun'a çıktığı 19 Mayıs'ı, 15-21 Mayıs tarihleri arasında şehrin her noktasında çok değişik aktivitelerle, konserlerle ve spor organizasyonları ile kutluyoruz. Bu hafta içerisinde her gün birkaç noktada etkinliğimiz var. Yamaç paraşütü, su altı can kurtarma etkinliklerimiz ve birçok spor organizasyonu ile turnuvalarımız olacak. Güzel, coşkulu ve dolu dolu bir Gençlik Haftası kutlamayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız etkinlik programımızı, belediyemizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Mersin merkezde Mabel Matiz, Tarsus'ta Manuş Baba konseri gerçekleşecek. Ayrıca 17 Mayıs akşamı Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda basketbolcuların sergileyeceği bir akrobatik şovumuz var. Kısacası Mersin'e ve Atatürk'ümüze yakışır bir kutlama programı hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Gençlik Haftası kapsamında Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, 5 gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinlikler Mersinli gençlerle buluşacak. Langırt, şişme oyun alanı, spor alanları, 3x3 basketbol etkinlikleri, ayak tenisi, voleybol ve badminton etkinlikleri-dart-VR Mersin ve teleskop gösterimi, 15.00-19.00 saatleri arasında katılımcıları bekliyor olacak.

Özgecan Aslan Barış Meydanı bugün de etkinliklerin merkezi olacak. Bugün 15.00-17.00 saatleri arasında DJ Umut Kılıç, 17.00-18.00 saatleri arasında Ritmo Ritim Perküsyon Derneği Anemon Dans, 18.05-18.15 arasında Angora Dans Grubu'nun gösterisiyle eğlenilecek. 18.30-19.00 saatleri arasında düzenlenecek "Capoeira Workshop" ve mini gösterinin ardından 19.30-20.30 saatlerinde MBB Kent Orkestrası konser verecek.

Kutlamalar, yarın 15.00-17.00 saatlerinde konser alanında DJ Emircan Saltabaş ile devam edecek; 17.00-17.30 saatleri arasında Zumba, 17.35-18.00 saatleri arasında Apçinus Koşu Grubu, 18.05-19.00 saatleri arasında ise Dharma Yaşam/Temel Yoga etkinliği düzenlenecek. 16 Mayıs etkinlikleri, MBB Kent Orkestrası'nın 19.30'da gerçekleştireceği konserle son bulacak.

DJ Emircan Saltabaş'ın performansı ile başlayacak 17 Mayıs Cuma günü etkinlikleri 17.00-17.10 saatleri arasında D&S Dans Grubu, 17.20-18.00 saatleri arasında zumba gösterisi, 18.05-18.20 saatleri arasında Angora Dans Grubu, 18.30-19.00 saatleri arasında ise Capoeira Workshop ve mini gösterisi ile devam edecek. Günün en ilginç etkinliği olan Akrobatik Spor Gösterisi ise, 19.30-20.30 saatleri arasında Mersinlileri bekliyor olacak.

GENÇLİK BAYRAMI, MABEL MATİZ KONSERİYLE TAÇLANACAK

Farklı tarzı, güçlü sesi, yorumu ve şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan Mabel Matiz, 18 Mayıs'ta Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda saat 21.00'de sahne alacak. Mabel Matiz konseri öncesi ise saat 19.00'da DJ Emir Saltabaş performans sergileyecek.

TARSUS, MANUŞ BABA İLE EĞLENECEK

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda 18 Mayıs'ta gerçekleşecek etkinliklerde saat 20.30'da Mersinli şarkıcı Manuş Baba sahne alacak. Manuş Baba öncesinde saat 18.30'da DJ Umut Kılıç sahne alırken, 19.30'da ise Refresh Band güzel bir performansla izleyenlerin karşısında olacak.

ETKİNLİKLER KARADA, HAVADA VE DENİZDE SÜRECEK

19 Mayıs'ta kentin farklı noktalarında DJ performansları, konserler ve dansla müziğin; sportif etkinliklerle de sporun keyfine varılacak. Sahilde Marina yanı 10.00-17.00 saatleri arasında yelken, kano ve Sub'ın yer aldığı Su Sporları Gösterisi'ne, Mersin Gelincik Tepesi de 10.00-18.00 saatleri arasında yamaç paraşütü meraklılarına ev sahipliği yapacak.

Futbolseverler için ise MBB Macit Özcan Spor Tesisleri sporun bir diğer adresi olacak. Saat 15.00'te 19 Mayıs Futbol Turnuvası ile gençler bu güzel ve anlamlı bayramı sporla kutlayacak.

Özgecan Aslan Barış Meydanı, 19 Mayıs'ta da gün boyu farklı etkinlikler ile farklı ilgi alanları olan Mersinlilere hitap edecek. DJ Umut Kılıç 15.00-16.00 saatleri arasında eğlenmek isteyenler için bekliyor olacak. Meydan; 17.00-17.20 saatleri arası Hiit Cardio, 17.30-17.50 saatleri arası Cycle, 18.00-18.40 saatleri arası Step, 18.50-19.20 saatleri arasında ise fonksiyonel spora ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs etkinlikleri, 19.45-20.45 saatleri arasında Demir&Uband Orkestrası ve Yaren Özcan konseri ile son bulacak.