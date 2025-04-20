Mersin'de 4. Gravga Erik Şenliği Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Mersin'de 4. Gravga Erik Şenliği Kutlandı

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 4. Gravga Erik Şenliği, yöresel ürünlerin tanıtımı ve kültürel zenginliklerin ön plana çıkarılması amacıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte en güzel erik yarışması yapıldı ve yerel sanatçılar konserler verdi.

20.04.2025 20:34
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Mersin'de 4. Gravga Erik Şenliği düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 4. Gravga Erik Şenliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Göksu Sulama Kooperatifi ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle organize edilen 4. Göksu Gravga Erik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Mut ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan eriğin tanıtımına katkı sağlamayı, yöresel ürünleri desteklemeyi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarmayı amaçlayan şenlik, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Göksu Mahallesi'nde düzenlenen ve Mut Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan şenlik, protokol konuşmaları devam etti.

Mut Gravga Sulama Kooperatifi Başkanı Salih Tekin, şenliğin 4.'sünü yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye genelinde, özellikle bu Gravga bölgesinde en iyi, en kaliteli turfanda eriği yetiştirmek amacındayız. Bu yıl örtü altı eriği biz çıkardık, yani Gravga bölgesinde çıktı. Örtü altı eriği de burada yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl ilk turfanda eriğimizi, yani örtü altı sattığımız eriği 9 bin liradan satışa sunduk. Şu anda da güzel kaliteli ürünlerimiz açıkta da devam etti. Şu anda takriben 300 ile 500 lira arasında eriklerimiz satılıyor. Bunu da şenlik olarak kutlamasını yapıyoruz" dedi.

Şenliği düzenlemekteki amaçlarının eriği tanıtmak, Mut'un erik üretimi açısından çok değerli bir bölge olduğunu anlatmak olduğunu dile getiren Tekin, "Pazar ağını genişletmek ve Mut'ta çok kaliteli erik ürettiğimizi anlatmak amacındayız. İlgililerin de bu amacımıza destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu. Tekin, bu yıl erik rekoltesinin 150 bin tondan fazla olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Şenlikte ayrıca 'En Güzel Erik Yarışması' da yapıldı. Yarışmasının birincisi Cüveyra Köse olurken, ikinciliği Düriye Şimşek ve üçüncülüğü Sıdıka Aras kazandı. Programda Göksu'nun erik yetiştiriciliğinde ilk erik fidanını getiren Mahmut Şirvani ve ilk büyük bahçeyi kuran Osman Zehir'e plaket taktim edildi. Şairler Osman Gündoğdu ve Hüseyin Cılız şiir dinletileriyle katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, yerel sanatçısı Hüseyin Yılmaz, Ali Aksoy ve Grup Vahde türküleriyle katılımcıları coşturdu. Şenliğin finalinde ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Konseri ile katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Erik üreticileri Ayşe Uğur ile Osman Işıklı, Mut'un, Türkiye'nin erik üretiminin başkenti olduğunu belirterek, bölgede oldukça lezzetli erik üretildiğini ifade ettiler.

Öte yandan şenlik boyunca yöresel ürünlerin ve el sanatlarının sergileneceği stantlar ziyaretçilere alışveriş imkanı sunarken, çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun atölyesi minik misafirlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Gravga Erik Şenliğine Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Selçuk Şohutoğlu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 4. Gravga Erik Şenliği Kutlandı - Son Dakika

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