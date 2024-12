Mersin\'de 47 Memura Şef Kadrosu Takdim Edildi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesinde devlet memuru olarak görev yapan ve katıldıkları 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda başarılı olan 47 personele belge ve rozetleri düzenlenen takdim edildi. Sınavda başarılı olan 47 memur 'şef' kadrosuna yükseldi.

Devlet memuru olarak Büyükşehir Belediyesinde görev yapan ve sınavda başarılı olan 47 personele teşekkür belgesi ve rozetleri düzenlenen törenle verildi. Toplam 75 kadronun açıldığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından 29 Eylül'de düzenlenen yazılı sınava, Büyükşehir Belediyesinde görev yapan 66 devlet memuru katıldı. Yazılı sınavın ardından mevzuat gereği idare tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakatta da başarılı olan 47 memur şef kadrosuna yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, şef kadrosuna yükselen memurlara teşekkür belgesi ve rozetleri, Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Serdal Gökayaz ile daire başkanları tarafından takdim edildi.

"Sınavlarımız adil, şeffaf ve liyakat esaslı gerçekleştirildi"

Büyükşehir Belediyesinde çalışan her personelin görevini Başkan Vahap Seçer'in 'Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa en iyisini yapar' anlayışı ile yerine getirdiğini belirten Genel Sekreter Tok, "Sınavlarımız her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve liyakat esaslı gerçekleştirildi. İnanıyorum ki arkadaşlarımız bir üst kadroya yükseldikleri için daha da büyük bir şevkle çalışacaklardır. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet verdiğimiz 13 ilçemizin tamamında, en üst kadrodan en alt kadroya kadar aynı çalışma aşkı ile Mersinlilere hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi. - MERSİN