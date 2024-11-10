Mersin'de Atatürk Anma Törenleri - Son Dakika
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Mersin'de Atatürk Anma Törenleri

Mersin\'de Atatürk Anma Törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Mersin'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

10.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:36
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Mersin'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Cumhuriyet Alanındaki törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bazı araç sürücüler de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Mersin Kültür Merkezinde devam eden anma programında, öğretmenlerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi, öğrenciler ise Atatürk'ün hayatını anlatan tiyatro oyununu sahneledi.

Öte yandan Vali Ali Hamza Pehlivan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 86. yılında milletçe rahmet ve saygı ile yad ediyoruz. Büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla milletinin bağımsızlığı, huzur ve refahı için çalışan Atatürk, hayatını ülkesine ve ideallerine adamış, elde ettiği üstün başarılar ile milli tarihimizde ve dünya tarihinde kalıcı izler bırakmış, müstesna bir yere sahip olmuştur. Bugünün nesilleri olarak bizler, Türkiye Cumhuriyetimize ve elde etmiş olduğumuz kazanımlarımıza, değerlerimize sahip çıkmak; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde ülkemizi hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma gayreti içerisinde çalışmak, çabalamak, eserler ortaya koymak suretiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Atatürk Anma Törenleri - Son Dakika

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