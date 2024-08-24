Mersin\'de Belediye Otobüsüne Otomobil Çarptı

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Tatbikat gerçeğini aratmadı

Mersin'de belediye otobüsüne otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale edildi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği kapsamında tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı gereği, belediye otobüsüne aynı istikamette giden ve hız sınırını aşan bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale edildi.

Tatbikat gereği meydana gelen kazada; her iki araçta hasar oluşurken, otobüs sürücüsünün fiziki bütünlüğü ve bilinci yerinde, yolcuların hafif şekilde, otomobil sürücüsünün ise ağır şekilde yaralandığı varsayılarak hareket edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kaza sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi birimleri koordineli bir şekilde kazaya müdahale etti.

Tatbikatta ilk etapta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Alo 185'e ihbarda bulunuldu. Ardından, Yol Trafik Güvenliği Acil durum ekibi, kaza yerinin diğer kazalara sebep vermemesi için yol trafik güvenliği önlemlerini aldı ve trafik güvenliği için karşı şeridi iki yönlü trafik akışı sağlanacak şekilde düzenledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olaya ve yaralılara müdahalelerinin ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yolun gerekli bakım, onarım ve temizliğini yaptı. Kaza alanı güvenli hale getirildikten sonra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yol tekrar kullanıma açıldı.

Ulaşım Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi, İtfaiye Dairesi, Zabıta Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü ortaklığında yapılan tatbikatta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

"Yılda en az bir kere tatbikatı yapıyoruz"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, tatbikatın amacını ve detaylarını paylaşarak, "Tatbikatımızın amacı, belediyemizin kentimizde olan kazalara müdahale noktasında kendisini kontrol etmesi ve görmesi. Kaza mahalline en hızlı bir şekilde ulaşıp, kaza alanında gerekli trafik önlemlerini alarak yeni bir kazaya sebebiyet vermemek adına, başta varsa yaralanan vatandaşlarımızı süratli ve güvenli bir şekilde ilk yardım kurallarına uyarak acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmek. Yaralılar ve araç sürücülerinin gerekli kontrolü yapıldıktan sonra kaza mahallinde varsa dökülen kimyasal olabilir, yolu kayganlaştıran herhangi bir sıvı madde olabilir, çarpışan araçlardan yol üzerine düşen fiziki engeller olabilir; bunların da güvenli bir şekilde kaldırılarak yolun trafiğe açılmasını sağlamak" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin gerekli müdahaleyi en hızlı şekilde yapabildiğini görmesi adına tatbikatın önemli olduğuna vurgulayan Topçuoğlu, "Yılda en az bir kere tatbikatı yapıyoruz. Belediyemizin bu konuda hazırlığı olup olmadığı noktasında, kendimizi kontrol ediyoruz" diye konuştu.