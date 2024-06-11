Mersin'de Büyük Filistin Mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Büyük Filistin Mitingi düzenlendi

Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde 'İnsanlık için Filistin soykırımına hayır' sloganıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Katılımcılar Filistin ve Türk bayrakları açarak İsrail'i protesto eden dövizler taşıdı. Mitingde Kur'an-ı Kerim okundu ve konuşmalar yapıldı. Programa çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri de katıldı.

11.06.2024 22:26
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Mersin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Büyük Filistin Mitingi' düzenlendi.

Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde 'İnsanlık için Filistin soykırımına hayır' sloganıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Boyunlarına kefiye takıp Filistin ve Türk bayrakları açan vatandaşlar, İsrail'i protesto eden dövizler taşıdı. Mitinge katılanların sık sık sloganlar attığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu.

"Tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleşmektedir"

Alanı dolduranlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan platform sözcüsü Mustafa Erim, İsrail'e karşı dünyanın pek çok ülkesinde insanların sokaklara döküldüğünü, öğrencilerin gösteriler yaptığını söyledi. Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Erim, şöyle devam etti:

"Bugün bu alandan tek bir yürekle bağırıyoruz; 'Yaşasın Filistin, yaşasın Mescid-i Aksa. Kahrolsun Siyonizm, kahrolsun İsrail' diyoruz. Bugün bu alanda toplandık. Çünkü İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi bombalayarak aralarında sivillerin, annelerin, bebeklerin, çocukların ve kadınların da olduğu on binlerce Filistinlinin katledilmesine tepki koymak için alandayız. Siyonist katillere direnen Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak için buradayız. Masumların akan kanlarını seyreden, ama sadece seyreden suskun dünyayı uyandırmak için buradayız. Ölen insanlık onurunu yeniden diriltmek için buradayız."

Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuk ve devletlerarası hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Erim, "Filistin'de açıkça savaş suçu ve nefret suçu işlenmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleşmektedir. Bugün Türkiye'den ses vereceğiz dünyaya, bugün Mersin'den ses vereceğiz dünyaya. Katliamlara karşı sağır kalan dünyaya ses vereceğiz" dedi.

Mersin Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Filistin'in geleneksel dansı "dapke"yi sahnelediği etkinlikte İl Müftü Yardımcısı Mahsum Taşçı tarafından dua edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin de konuşma yaptığı programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Büyük Filistin Mitingi düzenlendi - Son Dakika

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