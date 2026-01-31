Mersin'de çocuk politikaları ortak akılla şekilleniyor - Son Dakika
Yerel

Mersin'de çocuk politikaları ortak akılla şekilleniyor

Mersin'de çocuk politikaları ortak akılla şekilleniyor
31.01.2026 13:56  Güncelleme: 13:58
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan Çocuk Konseyi, çocuklara yönelik politikaların geliştirilmesi amacıyla haftalık toplantılarını sürdürüyor. Toplantılarda çocukların öncelikli ihtiyaçları belirlenerek, kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan Çocuk Konseyi, çocuklara yönelik politikaların geliştirilmesi amacıyla haftalık toplantılarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin ilgili personeli, çocuk alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, baro temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda; çocukların kentteki öncelikli ihtiyaçları belirlenerek, kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor. Toplantılarda kısa sürede uygulanabilir çözümler ve projeler üzerinde ortak akıl oluşturuluyor.

Haftalık toplantıların gündeminde; sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, siber suç risklerinin veri temelli incelenmesi, çocuk haklarına yönelik farkındalık çalışmaları ve çocukların doğayla temasını artıracak alanların oluşturulması yer aldı. Ayrıca önümüzdeki aylarda Çocuk Çalıştayı düzenlenmesi planlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Çocuk Konseyi toplantılarının 'Pazartesi Buluşmaları'nın bir uzantısı olarak devam ettiğini belirterek, alınan kararların hızla hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Toplantılara katılan STK ve baro temsilcileri ise çocuk haklarının korunması ve çocuklara yönelik çalışmaların sahaya yansımasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliğine açık olduklarını vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum, Mersin, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de çocuk politikaları ortak akılla şekilleniyor - Son Dakika

