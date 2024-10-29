Mersin\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın Kültür Merkezi Şeref Salonunda tebrikleri kabulüyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, siyasi partiler, askeri erkan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı törende Vali Pehlivan, tebrikleri kabul etti. Tebrik töreninin ardından kutlamalar, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Pehlivan, Başkan Seçer ve Akdeniz Garnizon Komutanı ile meydandaki öğrenciler ve halkın bayramını kutladı, ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmasına, "Kuruluşunun birinci asrını tamamlamış olmanın milletçe gururunu, ikinci asrına erişmiş olmanın haklı sevincini, heyecanını taşıdığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek başladı. Türk milletinin kazandığı şanlı zaferlerle sahip olduğu kültür ve medeniyet değerleriyle dünya tarihine yön vermiş bir millet olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bağımsızlığından hiçbir hal ve şartta ödün vermemiş, vatanına, birlik ve bütünlüğüne göz dikenin karşısına iman dolu göğsünü siper etmiştir. Cesaret ve kararlılıkla önüne çıkan engelleri, zorlukları bertaraf ederek tarihe damga vuran devletler kurmuştur. Bu devletlerin en sonuncusu ve dünya durdukça varolacağına inancımız tam olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizdir" dedi.

"Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır"

Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından sonra muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedef olarak gösterdiğini vurgulayan Pehlivan, "Bu yolda ilerlememizi, gelişmemizi, üretmemizi, ileri teknolojiye sahip olmamızı engellemeye, birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya niyeti ve teşebbüsü olan hiçbir şer odağı, hiçbir terör örgütü bu kirli emellerini gerçekleştirmeyi başaramamıştır, asla ve kat'a bundan sonra da başaramayacaktır. Türkiye'mizin yükselişini önleyemeyecekler. Ülkemizi durduramayacak, yolundan döndüremeyeceklerdir. Tarih boyunca olduğu gibi milletimiz el ele omuz omuza verecek, her geçen gün birbirine daha fazla kenetlenecektir. Bu sayede Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.

"Ülkemizi yarınlara taşıyacağız"

Konuşmasında gençlere de seslenen Pehlivan, "Geçtiğimiz hafta savunma sanayimizin göz bebeği kuruluşlarından birisi olan TUSAŞ'a menfur bir terör eylemi, alçakça bir eylem gerçekleştirildi. Eylemin hemen ardından savunma sanayi çalışanları şunu ifade ettiler; 'hainlere inat daha çok çalışacağız, hainlere inat daha çok üreteceğiz.' Bu bize neyi hatırlattı? Hem Milli Mücadele yıllarını hatırlattı, hem de o mücadeleleri özetleyen, veciz bir şekilde ortaya koyan İstiklal Marşı'mızı hatırlattı. Yeri geldiğinde kanımızın son damlasına kadar, bununla birlikte devletimizi, ülkemizi payidar kılmak için terimizin son damlasına kadar çalışmak suretiyle inşallah ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip olan, kökü sağlam olan bu Ulu Çınarı göğe yükseltmeye hep birlikte inşallah gençlerimizle, bugünün ve geleceğin nesilleriyle birlikte devam edeceğiz" dedi.

Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından tekvando gösterisi ve halk oyunları gösterileri ile devam eden tören, resmi geçitle sona erdi. Kutlamalarda jandarma komandoların yaptığı silahlı hareket gösterisi büyük beğeni aldı. - MERSİN