Mersin'de 'El Bebek Gül Bebek' Projesi İle 53 Bin Paket Dağıtıldı

Mersin\'de \'El Bebek Gül Bebek\' Projesi İle 53 Bin Paket Dağıtıldı
14.09.2025 12:03  Güncelleme: 12:05
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı 'El Bebek Gül Bebek' projesi, dar gelirli ailelere toplamda 53 bin 113 destek paketi ulaştırarak bebeklerin sağlıklı gelişimine ve ailelerin ekonomik yükünün azaltılmasına katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında başlattığı 'El Bebek Gül Bebek' projesi, dar gelirli ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Proje kapsamında, bugüne kadar ailelere toplam 53 bin 113 destek paketi ulaştırıldı.

6-12 aylık bebeği olan asgari ücret ve altında gelire sahip ailelere yönelik hazırlanan paketlerde, bebeklerin en çok ihtiyaç duyduğu bebek maması, bebek bezi, pişik kremi, şampuan ve ıslak mendil yer alıyor. Her ay düzenli olarak dağıtılan bu paketler, hem bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sağlıyor hem de ailelerin ekonomik yükünü azaltıyor.

"53 bin 113 paket ailelere ulaştırıldı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Selime Canlı, projenin 13 ilçede kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Bu paketler, bebek 6 aylık olunca başlayıp 12 aylık olana kadar 30 günlük periyotlarla veriliyor. İçeriğinde bebek maması, bezi, şampuanı, pişik kremi ve ıslak mendili bulunuyor. Biz projemizi hazırlarken en kıymetlilerimiz olan bebeklerimizin sağlığını ve konforunu düşündük. 2020'den bu yana toplam 53 bin 113 adet paketi ailelerimize ulaştırdık" dedi.

Canlı, başvuruların kolayca yapılabildiğini de vurgulayarak, "Vatandaşlarımız, gerekli belgelerle başvuru yaptıktan sonra seçtikleri en yakın mahalle mutfağından paketlerini düzenli şekilde alabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her bebeğin sağlıklı büyümesini önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplumun temelidir" diye konuştu.

Vatandaşlar projeden memnun

Projeden faydalanan vatandaşlardan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Çadırcı, uygulamanın aile bütçelerine ciddi katkı sağladığını söyledi. 9 aylık bebeği için 2 aydır projeden faydalandığını ifade eden Çadırcı, "Gerçekten çok memnunum. İçerisinde maması, bezi, kremi var; yani her şey düşünülmüş. Eşim şu an çalışmıyor, bu ürünleri almakta zorlanıyorduk. Paketle verilen ürünler piyasada maliyeti yüksek olan ürünler. Bize çok katkı sağlıyor. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Çadırcı, daha önce de Büyükşehir Belediyesinin projelerinden yararlandığını belirterek, "Hamilelik sürecimde 9 ay boyunca 'hamile bakım sütü' aldım. Doğumdan sonra da 'yeni doğan destek paketi'nden faydalandım. İçinde A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlar vardı. Bu projelerin her biri çok değerli, yeni anne olacak kadınlara da kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Ailelerin yükünü hafifleten proje

Bebeklerin sağlıklı gelişimine destek olmanın yanı sıra dar gelirli ailelerin bütçesine nefes aldıran proje, düzenli dağıtım sistemiyle aileler tarafından güvenle takip ediliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 'El Bebek Gül Bebek' projesinin önümüzdeki dönemde de tüm ilçelerde aynı titizlikle sürdürüleceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mersin, Bebek, Son Dakika

