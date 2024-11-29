Mersin\'de Emlak Vergi Ödemeleri İçin Vezneler Hafta Sonu Açık

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, son ödeme tarihi 2 Aralık 2024 olan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar için bu hafta sonu (cumartesi-pazar) merkez hizmet binası tahsilat veznelerini açık tutacak.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 2024 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan vergilerinde ikinci taksitin son ödeme tarihinin 2 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, adı geçen vergilerini ödemek isteyen vatandaşların cezalı duruma düşerek mağdur olmaması ve gecikme faizi ile karşılaşmaması amacıyla 30 Kasım Cumartesi ile 1 Aralık Pazar günleri 09.00-15.00 saatleri arasında merkez hizmet binası veznelerinin açık olacağı ve vatandaşlara hizmet vereceği duyuruldu.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün açıklamasında; vergi mükellefi vatandaşların özellikle gecikme faizine maruz kalmaması için söz konusu ödemelerini son güne bırakmamalarını istendi; veznelerde yoğunluk oluşmaması amacıyla da 2024 yılı son taksit ödemesi için merkez bina tahsilat veznelerinin bu hafta sonu açık tutulacağı kaydedildi. - MERSİN