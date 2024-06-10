Mersin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek, İsrail'e tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği katliamlar tepki görmeye devam ediyor. Erdemli'de sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere vatandaşlar bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi. Saim Göküş Parkı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüdü. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, sloganlar atıldı, dövizler taşındı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan imam Ahmet Emin Bilgen, "Başta Gazze olmak üzere Filistinlilerin topraklarından çıkarılması, topraklarının işgal edilmesi, üzerlerine bombaların yağdırılması, bebekler dahil, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden böyle bir soykırım yapılmasının kabul edilmesi asla mümkün değildir. Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Rafah bölgesindeki operasyonları durdurma kararı alınmasına rağmen yerlerinden yurtlarında edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahi hedef alınmıştır. Daha dün 210 masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi" dedi.

Kendi halkının bile sırtını döndüğü sokaklarda protesto edilen Netanyahu'nun suç işlediğine değinen Bilgen, "Yaşanan bir savaş değil, zulümdür, katliamdır. Çünkü savaşın bir hukuku vardır. Tonlarca bomba güvenli bölgeye sığındığını düşünen masum sivillerin üzerine atıldı. Küçücük bedenler yanarak can verdi. Bu İsrail'in saldırganlık üzerine kurulmuş gerçek karakterini en açık bir şekilde ortaya koymaktadır" diye konuştu. - MERSİN