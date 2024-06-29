Mersin\'de Güneş ve Deniz Festivali düzenlendi

Yerel

Mersin'de düzenlenen Güneş ve Deniz Festivali'nde deniz yüzeyinde 1 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Mersin Valiliği ile Mezitli Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Akdeniz Bölge Komutanlığınca sergilenen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın da kutlandığı etkinlik dolayısıyla Taşkıran sahiline çok sayıda vatandaş akın ederken, Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı askerler altına taşıyıcı eklenen 1 kilometrelik Türk bayrağını deniz yüzeyine taşıdı. Taşıma işlemine zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti. Vali Ali Hamza Pehlivan ile beraberindeki heyet, Pompeipolis sahilinde Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ve gemiler eşliğinde sergilenen flyboard gösterilerini izledi. Sahilde açılan stantları gezen Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada Mezitli ilçesindeki Soli Pompeopolis Antik Kenti'nin dünyanın en eski, en kadim antik kentlerinden birisi olduğunu söyledi. Soli Pompeopolis'in bir antik kent olmanın ötesinde aynı zamanda dünyanın en eski limanlarından birini bünyesinde barındırdığını ifade eden Pehlivan, "Soli demek, güneş demek. Geçtiğimiz yıllarda Mezitli ilçemizde Güneş Festivali adı altında etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Bu yıl 1 Temmuz'un da Kabotaj Bayramı olması hasebiyle hem Kabotaj Bayramı'nı kutlamak, bu vesileyle de Güneş Festivali'ne bir isim daha eklemek suretiyle Deniz ve Güneş Festivali olarak turizm ve tanıtım maksatlı bir faaliyete döndürmek istedik" dedi.

"Denizin üstünde 1 kilometre uzunluğunda şanlı bayrağımız yer alıyor"

Türkiye'nin deniz kıyısı itibarıyla 8 bin 333 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ifade eden Pehlivan, bunun 321 kilometresinin Mersin'de yer aldığını söyledi. Mersin'in bir sahil şehri olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Akdeniz'in hemen kıyısındayız. Akdeniz, malumunuz bizim mavi vatan olarak addettiğimiz, nitelendirdiğimiz kara sularımızı içeren bir değerimiz. Biz bu etkinliklerle bir yandan Kabotaj Bayramı'mızı kutlamış oluyoruz. Bu bayram vesilesiyle dünden bugüne hem aziz ecdadımızın karada olduğu gibi denizde vermiş olduğu mücadeleleri hatırlıyoruz, aziz ecdadımızı yad ediyoruz. Bir yandan da Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'nı topyekun bir şekilde herkesin kattığı katılımıyla inşa ettiğimiz bu günlerde bir yandan denizlerimize dikkat çekmek, bir yandan da bunu yaparken tabii deniz demek elbette ki bir yönüyle stratejik bir önemi ifade ediyor, bir yönüyle ekonomiyi, bir yönüyle turistin hasılı denizle ilgili bütün konuları gündemimize gelmiş oluyor. Bu yönüyle elbet denizlerimize dikkat çekmek ve bununla birlikte özellikle de bir ziyaretçinin, bir turistin arayıp da bulabileceği hemen hemen her şeye sahip olan Mersin ilimizin turizm potansiyeline de dikkat çekmeyi arzu ediyoruz. O yüzden bu Güneş Festivali'ni Kabotaj Bayramı etkinlikleriyle birleştirdik. Düzenlenen etkinlikle bugünün ayrı bir güzelliği var. Kabotaj Bayramı öncesi denizlerde bayrağımızı dalgalandırdık. Şu anda denizin üstünde 1 kilometre uzunluğunda şanlı bayrağımız yer alıyor."

"Havaalanımız açılış için gün sayıyor"

Vali Pehlivan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının bir heyetle Mersin'e geldiğini ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, "İnşallah yakında Cumhurbaşkanımızdan gün bekliyoruz. Havaalanımız açılış için gün sayıyor. Dolayısıyla havaalanımızın da açılmasıyla ilimizde sanayisinden tarımına birçok sektörde hareketlilik olacağı gibi, turizm sektöründe de hareketlilik çok daha fazla artacak. Bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz. Acenteler, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da bizlerle turizm sektörü paydaşlarımızla iletişim halindeler. Hep birlikte göreceğiz. Güzel Türkiye'mizin güzel ili Mersin'imiz her geçen gün her alanda kalkınıp gelişmeye, basamakları birer birer yukarılara çıkmaya devam edecek. Mersin'imizin yıldızı parlayacak. Tıpkı Türkiye'mizin her geçen gün yıldızının parladığı ve geleceğe her geçen gün emin adımlarla, güçlü adımlarla ilerlediği gibi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve gemiler eşliğinde düzenlenen gösteri ilgiyle izlendi. - MERSİN