Mersin\'de ilk 7 ayda asayişte yüzde 5, hırsızlıkta 51 oranında azalma meydana geldi

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamada bulunarak 7 aylık dönemde asayiş olaylarında yüzde 5, hırsızlıkta yüzde 51, trafik kazalarında ise yüzde 1 oranında azalma olduğuna dikkat çekti.

Kentte yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan,"2024 yılının ilk 7 ayında toplam 53 bin 567 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda asayiş olaylarında yüzde 5 nispetinde bir azalış olduğunu görmekteyiz. İlk 7 ay içerisinde meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 94'tür. Bu 7 aylık dönem içerisinde asayiş olaylarında bin 768 silah ele geçirilmiştir. 7 aylık süre içerisinde asayiş olayları neticesinde toplamda 38 bin 243 şahıs yakalanmıştır. Bu şahısların 2 bin 792'si tutuklanmış olup tutuklama oranında bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 30 nispetinde artış yaşanmıştır. Faili meçhul olarak kayıtlara geçen asayiş olaylarına baktığımızda, ilk 7 aylık dönemde 3 bin 854 faili meçhul olay gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yüzde 45 nispetinde azalış yaşanmıştır. 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayların aydınlatma oranı yüzde 94'tür. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili kayıtlara bakacak olursak aynı dönemde 18 bin 31 olay gerçekleşmiş, bir önceki yıla göre yüzde 14 nispetinde azalış yaşanmıştır. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 97'dir. Yüzde 100'e yakın bir aydınlatma oranı gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili kayıtlara geçen asayiş olaylarında ilk 7 ayda 9 bin 36 olay gerçekleşmiş ve bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 30 nispetinde azalış meydana gelmiştir. Meydana gelen olayların bu başlık altındaki aydınlatma oranı yüzde 81'dir" dedi.

Hırsızlık olaylarında yüzde 51 oranında azalma yaşandı

Açıklamasını sürdüren Vali Pehlivan, "Hırsızlık ile ilgili asayiş olaylarına bakacak olursak ilk 7 aylık dönemde 3 bin 54 olay gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yüzde 51 nispetinde azalış yaşanmıştır. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde 72 olarak gerçekleşmiştir. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan şahsıların yakalanmasına yönelik yoğun çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. 2024 yılının ilk 7 ayında toplam 14 bin 875 şahıs yakalanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yakalanan şahıs sayısında yüzde 70 nispetinde artış sağlanmıştır. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların ceza sürelerinde 0-5 yıl, 5-10 yıl, 10-20 yıl ve 20 yıl ve üzeri olmak üzere değişkenlik bulunmaktadır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma birimlerimiz yoğun bir faaliyet, çalışma ve operasyon yürütmüştür. 7 aylık süre içerisinde 730 çalışma yapılmış, bin 142 şahıs yakalanmış ve bu şahısların 190'ı tutuklanmıştır. Çalışma ve yakalanan şahıslarda yüzde 15 artış, tutuklama oranında ise yüzde 49 artış yaşanmıştır. Olayların yüzde 100'ü aydınlatılmıştır "ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele de operasyonlar artarak devam ediyor

Uyuşturucuyla mücadelenin en önemli faaliyet, çalışma ve operasyon alanlarından birisi olduğuna değinen Pehlivan," Bu konuda da 2024 yılının ilk 7 ayında 3 bin 954 çalışma yapılmış, bu çalışmalar ve operasyonlar kapsamında 4 bin 562 şahıs yakalanmış ve yakalanan bu şahısların 462'si tutuklanmıştır. Bir önceki yılla kıyasladığımızda çalışma ve operasyon sayılarında yüzde 24 nispetinde artış, yakalanan şahıslarda yüzde 23 nispetinde artış, tutuklama oranında ise 45 nispetinde artış gerçekleşmiştir. Bu konuda da olayların tamamı aydınlatılmıştır. Uyuşturucuyla mücadele en etkin şekilde tam saha 7/24 anlayışıyla ekiplerimizin üzerinde durduğu, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın bu bataklığa sürüklenmemesi için diğer birimlerle iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yürüttüğümüz bir alandır. Nitekim içinde bulunduğumuz yılın ilk 7 ayında 20 bin 223 kişiye eğitim verilmiştir" diye konuştu.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 7 ay içerisinde 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını kaydeden Pehlivan bir önceki yıla kıyaslandığın bu alanda da yüzde 55 nispetinde bir artış yaşandığını söyledi.

Terörle mücadele yılın ilk 7 ayında 214 operasyon yapıldığına dikkat çeken Pehlivan, "bu terör operasyonlarında 390 kişi yakalanmış, bu kişilerden 141'i tutuklanmıştır. Operasyon sayılarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168 oranında artış, yakalanan şahıslarda yüzde 47 artış, tutuklama oranlarında da yüzde 70 artış yaşanmıştır. Terörle mücadele bütün yurt sathında olduğu gibi Mersin İlimizde de yoğun bir şekilde yapılmaktadır "şeklinde konuştu.

Siber Suçlarla Mücadele de ise 2 bin 71 çalışma yapıldığını, 689 şahsın yakalandığını ve 151'inin tutuklandığının altını çizen Pehlivan, bu konuda her geçen gün çok daha fazla çalışma, çok daha fazla operasyon yapıldığına vurgu yaptı.

7 ayda trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti

Trafik denetimlerinde 7 ay içerisinde 1 milyon 896 bin 964 aracın kontrol edildiğini belirten Pehlivan,13 bin 94 aracın bu denetlemeler neticesinde trafikten men edildiğini anlatarak yaşanan kazalarla ilgili bilgi verdi

Pehlivan, "2024 yılının ilk 7 ayında üzülerek ifade ediyoruz ama 4 bin 545 trafik kazasında maalesef 60 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kazalarda 6 bin 497 kişi de yaralandı. Trafik kazası sayılarında yüzde 1'lik azalış, hayatını kaybeden kişi sayılarında yüzde 5 azalış, yaralı kişi sayılarında yüzde 4 azalış kayıtlara geçmiştir. Bir canın dahi kaybolmasını asla istemeyiz. Bu yüzdendir ki denetlemelerimizi giderek daha da sıkılaştıracağız "dedi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Pehlivan," 2024 yılının ilk 7 ayda 10 bin 67 saat görev icra edilmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 nispetinde artış gerçekleşmiştir. 3 bin 119 tekne kontrol edilmiş kaçak avlanmalara yönelik yapılan balıkçılık denetim faaliyetleri kapsamında 2 bin 713 denetim yapılmış ve bu alanda da denetleme sayılarında yüzde 46 nispetinde artış gerçekleşmiştir. Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla ilgili 34 deniz aracına idari para cezası uygulanmış, 6 deniz aracı da savcılığa sevk edilmiştir. Aynı dönemde 15 bin 781 kişinin sorgulaması yapılmış. 30 kişinin arandığı tespit edilmiştir. Sorgulama sayısında da yüzde 114 artış gerçekleşmiştir. Sahil Güvenliğimizin bir görevi de kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu kapsamda da denizde çeşitli vesilelerle zor durumda kalan 9 kişi kurtarılmıştır. Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızın etkin faaliyetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir" diye kaydetti.

Pehlivan, ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'nde 7 bin 600, İl Jandarma Komutanlığında 2 bin 865, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında ise 619 personel olmak üzere toplam 11 bin 84 personelle güvenlik ve asayiş hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam edildiğini sözlerine ekledi. - MERSİN