Mersin\'de karaya vuran cam göz cinsi ölü köpek balığı çıkarıldı

Mersin'de karaya vuran cam göz cinsi ölü köpek balığını, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri çıkardı. 410 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 700 kg ağırlığındaki köpek balığının, balıkçılık faaliyetleri sonucunda öldüğü tahmin ediliyor.

Vatandaşların ihbar ettiği köpek balığını, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin Büyükşehir'e bildirmesi üzerine balığın olduğu bölgeye giden ekipler, kısa süren çalışmaların ardından balığı karaya çıkardı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden ekiplerin incelediği balığın, yaklaşık 8 saat önce öldüğü tahmin ediliyor.

ÜRESİN: "EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE KARAYA ÇIKARTTIK"

Mersin Büyük Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Deniz Denetçisi olarak görev yapan Emre Üresin, Sahil Güvenlik Komutanlığı üzerinden gelen ihbar sonucu köpek balığını almaya geldiklerini belirterek, "Ölü bir köpek balığının balıkçı barınağının batı mendireğinde kayalara vurduğu ile ilgili ihbar üzerine ekiplerimizi hemen olay yerine yönlendirdik. Köpek balığı ölüsünü bulunduğu yerden ekiplerimizle beraber aldık ve karaya çıkarttık. İnceleme yapılması için de ilgili birimlere haber verdik" dedi.

AYAS: "NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN BİR TÜR"

Karaya vuran köpek balığının cinsi ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, "Bugün Mersin'de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü hexanchus griseus dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi altı solungaçlı camgöz" diye konuştu.

"DERİN DENİZ EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ FONKSİYONEL ROLÜ VAR"

Koruma altında olan bir tür olduğunu ve satışının yasak olduğunu söyleyen Ayas, "Dişi bir birey. Yaklaşık 410 santimetre boyunda. 600-700 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyoruz. Balıkçılık faaliyeti başta olmak üzere habitat kaybı gibi birçok faktörün kombine şeklinde olması bu türün neslinin, popülasyonunun ya da genetik havuzunun daralmasını sağladı. Bugün de aslında ergin bir bireyin yakalanmış olması aslında popülasyonun neden daraldığı ile ilgili bize de fikir veriyor. Gördüğünüz tür Karadeniz'den tutun, Doğu Akdeniz'in tamamında balıkçılık baskısı, tehdidi altında bir tür. Biz bunlara üzülüyoruz. Nedeni şu; bunların ekosistemde, özellikle derin deniz ekosisteminde önemli fonksiyonel rolleri var. Bunlar özellikle derin deniz sistemindeki enerji akışı için ve oradaki türlerin popülasyonun kontrolü açısından regülasyon görevleri olan türler" dedi.

Balığın yaklaşık 8 saat önce ölmüş olabileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Ayas, denizde çalışan balıkçılık gemilerinin çoğunlukla hedef dışı balık yakaladıklarını söyleyerek, "Popülasyonlarının daralmasının başlıca nedenlerinden biri yüzde 90 oranında balıkçılık faaliyetleri. Taze görünüşlü ama en azından bir gün ya da yedi, sekiz saat önce ölmüş bir balık. Tahmin ediyorum dün gece trol faaliyeti sırasında öldüğünü değerlendirebileceğiniz bir birey" diye konuştu.

Köpekbalığı daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan mezarlığına götürülerek defnedildi.