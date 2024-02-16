Mersin'de kazalara karşı servis ve otobüslere sıkı denetim
MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri 4 gün süreyle yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve servis araçlarına yönelik kazalara karşı bilgilendirici uygulama denetimi gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, araç sürücülerinin kurallara uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması, korsan taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve güvenli bir seyahat ortamının sağlanarak kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetim yaptı. Kent genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde 4 gün süren denetimde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan minibüs, midibüs ve otobüsler tek tek kontrol edildi. 4 gün gece gündüz devam eden denetimde 861 araç denetlendi, 2 bin 583 vatandaşa ise toplu taşıma araçlarında da emniyet kemerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verildi.
Kazaların en aza indirilmesi için denetimlerin devam edeceği ifade edildi.
Son Dakika › Yerel › Mersin'de kazalara karşı servis ve otobüslere sıkı denetim - Son Dakika
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Şarkıcı İrem Derici, bir konserde Gökhan Fırat'a yakınlaşan bir kadını görünce uyarıda bulundu. Derici, 'Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor' dedi.
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması faciasından birkaç saat önce işçiler tarafından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, maden sahasındaki toprakta çatlaklar oluştuğu ve bir makinenin kuma batarak yana doğru yattığı görüldü. Faciadan önce bazı taşeron firmalar işçilerini alandan çekerken, Anagold şirketinin yetersiz kaldığı ve çalışanların tamamını sahadan çekmediği iddia edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?