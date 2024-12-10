Mersin\'de Kış ve Bahar Bir Arada Yaşanıyor

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MERSİN'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili olurken, kıyı şeridinde tatilciler bahar havasının tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken, tarım ve turizm merkezlerinden Mersin'de iki mevsim birden yaşanıyor. Toros Dağları'nda soğuk hava ve kar, hayatı olumsuz etkilerken, sahil kesimlerinde ise aralık ayında hava sıcaklığı 20 derecelerde seyrediyor. Silifke ilçesindeki bağlı Boğsak sahilinde vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarıyor. Kimileri sahilde kitap okuyup yürüyüş yaparken, kimisi de denize girip yüzüyor.

Denizin keyfini çıkaran Becih Uğurlar, 35 yıldır aralık ve ocak ayında Boğsak'a gelerek denize girdiğini söyledi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),