Mersin'de Kurban Bayramı öncesi şehitler unutulmadı

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Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla Şehitliği ziyaret eden il protokolü, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Mersin Şehir Mezarlığındaki Şehitlik'te düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit yakınları da kabir başında dualar etti. Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, bazı milletvekilleri ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlikte ziyaretler gerçekleştirerek gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Acıların paylaştıkça azalacağını, sevinçlerin de paylaştıkça çoğalacağını belirten Pehlivan, şöyle konuştu: "Aziz şehitlerimizin huzurundayız. Burada aziz şehitlerimizin saygıdeğer aileleriyle birlikte kabirleri ziyaret ettik, dualaramızı okuduk, ailelerimizle hasbıhalde bulunduk. Onların duyguları bir başka. Özellikle de elbette bayram günlerinde duyguların yükseldiği bugünlerde, manevi duyguların yükseldiği bugünlerde şehit ailelerimizin duyguları bir başka. Çünkü bayramlar, bizim inanç değerlerimize, kültür değerlerimize göre ailelerin bir araya geldiği, akrabaların buluştuğu, komşuların, yaşlıların ziyaret edildiği günlerdir. Elbette ki onlar da arzu ederlerdi evlatları yanlarında olsun. Ama şunu da görüyoruz. Bütün şehit aileleri ile her vesilede bir araya geldiğimizde ve bugün de kabirleri başındalar; onlar aynı zamanda bir gurur taşıyorlar. Hepimiz şehitlerimizin gururunu yüreğimizde taşıyoruz. Çünkü onlar vatanımız bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiler. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennettir inşallah.'

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, Arefe günü şehit yakınlarıyla beraber şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini söyledi. "Bu ülke uğruna canlarını feda eden yiğitleri burada bir kez daha anıyoruz" diyen Seçer, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna şehit olan, mücadele eden, gazi olup ebediyete intikal eden vatanperver insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onların sayesinde, o mücadelelerin sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir Cumhuriyet yönetimi" ifadelerini kullandı.

"Üçüncü bayram onsuz geçiyor"

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in babası Sami Demir, oğlunun 3 Kasım 2022'de şehit olduğunu belirterek, "Bir yıllık evliydi, Özel Kuvvetlerde bordo bereliydi. Üçüncü bayram yine onsuz geçiyor. İkinci babalar günü de onsuz geçiriyoruz. Bunun burukluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Mezarlıkta yoğunluk yaşandı

Mersin Şehir Mezarlığında da bayram dolasıyla yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelerek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Mezarlıkta temizlik ve sulama yapan vatandaşlar daha sonra dua etti.

İl Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler mezarlık önünde trafiğin aksamaması için önlem alırken Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de mezarlık içerisinde yaptıkları seferlerle vatandaşların yakınlarının mezarlarına ulaşmasını sağladı. - MERSİN