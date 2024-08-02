Mersin'de Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi tamamlanmak üzere - Son Dakika
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Mersin'de Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi tamamlanmak üzere

Mersin\'de Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi tamamlanmak üzere

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesinde yapımı süren Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Merkezde çocuk gelişim merkezi, kurs merkezi, taziye evi ve spor salonu yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkezi inceleyerek açıklamalarda bulundu.

02.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesinde yapımı süren Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Yüzde 95'lik kısmı tamamlanan ve 2 binadan oluşan merkezde çocuk gelişim merkezi, kurs merkezi, taziye evi ve spor salonu yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni inceledi. Teknik ekipten merkez hakkında bilgi alan Seçer, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Toroslar'a hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Toroslar halkına bunun sözünü verdik. Bu merkezin temelini 1 Şubat'ta attık. 6 ayı geride bıraktık ve en geç önümüzdeki ay sonu bitecek. 7 ayda bu iş bitmiş olacak. Büyükşehir yaparsa en güzelini yapar" dedi.

"Toroslar'ın bu hizmete ihtiyacı var"

İnşaat hakkında bilgi veren Seçer, "Burası 2 bloktan oluşuyor. Toplam kapalı alanı yaklaşık 2 bin 500 metrekare. Arsa da bin 620 metrekare. Bir blokta kadın ve erkek taziye evi var. 10 sınıflık bir kurs merkezimiz mevcut. Bir de alt katında spor salonu var. Diğer bloğu da tamamen çocuklarımıza ayırdık. Çocuklar bizim geleceğimizi ve orayı da Çocuk Gelişim Merkezi yapıyoruz. Toroslar'ın bu hizmete ihtiyacı var. 7'den 70'e herkese hayırlı olsun. Toroslar bizi takip etsin, Abdurrahman başkanımızla çok daha güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki yüzde 95'lik kısmı tamamlanan merkezin bir ayda tamamlanması planlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi tamamlanmak üzere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi tamamlanmak üzere - Son Dakika
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