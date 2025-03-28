Mersin'de Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Mersin\'de Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ücretsiz ulaşım, mezarlık ve ibadethane temizliği ile çeşitli etkinlikler ile Ankaralıları bayramda huzurlu bir şekilde karşılamak için hazırlıklar yapıldı.

28.03.2025 11:30  Güncelleme: 11:34
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirmesi için kent genelinde hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinin, insanlar sevdikleriyle ve özledikleriyle en güzel şekilde bayramlaşsın diye Ramazan Bayramı öncesi tüm hizmetleri tamamladığı bildirildi. Bayram hazırlıklarını bitiren ekiplerin, refüjleri birbirinden güzel çiçeklerle süslerken, ibadethaneleri de temizlediği kaydedildi. Ulaşımı da bayram boyunca ücretsiz hale getiren belediyenin, kentteki mezarlıkların tamamında temizlik ve tadilat çalışması yaptığı ifade edildi. Bayramın ilk günü başlayacak ücretsiz ulaşım uygulamasının son gününe kadar devam edeceği, hatlarda Pazar günü sefer saatlerinin uygulanacağı aktarıldı. Öte yandan bayram boyunca ücretsiz mezarlık servisleri de olacağı belirtildi.

Mezarlık ve ibadethanelerin temizlikleri tamamlandı

Belediyeden yapılan açıklamada: " Kent genelinde yıl boyunca genel temizlik ve bakım çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekiplerimiz vatandaşların ebediyete irtihal eden eş, dost ve akrabalarının kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu bayram öncesi de Mezarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kutsal mekanların hem iç hem dış temizliği yapıldı. Her bir noktada titizlikle çalışma yürüten ekipler, ağaçların budama çalışmasının yanı sıra yabani otları temizleyip, tazyikli sularla yolları yıkadı. Deforme olmuş mezar taşlarının bakımını da yapan ekipler, peyzaj düzenlemesinin yanı sıra ibadethanelerin güzel kokması için gül suyu döktürdü. Özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların mezarlık içerisindeki ulaşımı da büyükşehir belediyesinin ring araçlarıyla sağlanacak" denildi.

Kent genelinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde vatandaşların temiz ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığı da ifade edilen açıklamada: " İlçe belediyeleri ile uyumlu şekilde çalışarak kentin her noktasında titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle ana arterler, cadde, sokak, meydan gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmalarını iş makineleri ve personellerle yürüten Büyükşehir Belediyesi, süpürge makineleri ile yol kenarlarındaki çöpleri temizlerken, arazöz ile de kaldırım ve yolların yıkanmasını sağladı. Kötü koku ve bakteri oluşumunu önlemek için çöp konteynerlerini özel solüsyonlarla dezenfekte eden ekipler, haşere oluşumunu önlemek amacıyla da kanalizasyon sistemleri ve rögarları ilaçladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de kent genelindeki cadde, kavşak ve refüjlere 27 bin 750 adet sardunya, papatya, kadife çiçeği, petunya ve gazanya gibi çiçekli ve çok yıllık türler ile ağaç ve fidan ile çalı gruplar dikti" ifadelerine yer verildi.

Çocuklar bayramda eğlenirken öğrenecek

Bayram boyu devam edecek eğlencelerde çocukları da unutmayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde çocukları hem eğlendireceği hem de öğreteceği kaydedildi. Bilim merkezinde çocuklar ve ebeveynler için 2-3 Nisan'da ebeveyn katılımlı 'Minik Mucitler Atölyesi', 5-6 Nisan'da 'Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi"' 2-3 Nisan'da 'Deniz Canlıları Atölyesi', 2-4-5-6 Nisan'da 'Fen Bilimleri Atölyesi' ve 2-3-4 Nisan'da ise 'İklim ve Çevre Atölyesi' düzenleneceği aktarıldı.

Ekipler bayram süresince 7/24 görev başında

Bayram süresince İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kazalar, yangın ya da doğal afetler ve arama-kurtarma operasyonlarına karşı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de vatandaşların huzur ve refahı için 7/24 görev başında olacağı vurgulanan açıklamada MESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı nöbetçi ekipler de bayram boyunca su ve kanalizasyonla ilgili yaşanabilecek sorunların anında çözüme kavuşması için vatandaşın hizmetinde olacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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