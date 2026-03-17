Ramazan'ın ruhu Akdeniz'de yaşandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'ın ruhu Akdeniz'de yaşandı

Ramazan\'ın ruhu Akdeniz\'de yaşandı
17.03.2026 09:32  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen iftar programına yoğun katılım sağlandı. Vali Atilla Toros ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan ayının ruhunu yansıttı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kiremithane Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında Mersin Valisi Atilla Toros ile Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Akdeniz Belediyesi tarafından tarihi Hadra Hamamı Sokağında düzenlenen programa yüzlerce mahalle sakininin yanı sıra kent protokolü de katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği programda dayanışma ve paylaşma kültürü ön plana çıktı.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Vali Toros ve Başkan Vekili Şener, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayı ve Kadir Gecesini tebrik etti. Samimi görüntülerin oluştuğu programda devlet ile vatandaşın iç içe olduğu bir tablo sergilendi.

Program kapsamında Vali Toros ve Başkan Vekili Şener, kazan başına geçerek vatandaşlara yemek dağıtımına da destek verdi. Bu jest, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftar programına ayrıca ilçe protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin'de düzenlenen iftar buluşması, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan'ın ruhu Akdeniz'de yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:52
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
09:40
Fenerbahçe’ye bir orta saha daha Tam 30 milyon euro
Fenerbahçe'ye bir orta saha daha! Tam 30 milyon euro
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:55:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Ramazan'ın ruhu Akdeniz'de yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.