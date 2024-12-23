Mersin\'de Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Tutuklama

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(MERSİN) - Mersin'de düzenlenen "rüşvet operasyonu" kapsamında çok sayıda gümrük memuru ile 67 gümrük müşaviri ve müşavirlik firması çalışanı tutuklandı. Gümrük müşavirlik firmaları, tutuklamaları protesto etmek için iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce "rüşvet operasyonu" düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 112 kişiden 91'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. "Rüşvet almak ve vermek" iddiasıyla tutuklananlardan 24'ünün kamu görevlisi, 67'sinin ise gümrük müşaviri ve müşavirlik firması çalışanı olduğu öğrenildi.

Tutuklama kararının ardından gümrük müşavirliği firmaları çalışanları, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelerek tutuklamaları protesto etti. Gümrük müşavirliği çalışanları, "Gümrükçüler burada, idare nerede", "Kusursuz adalet" sloganlar atarak limanda ve gümrük idaresindeki işleri durdurma ve liman sahasına girmeme kararı aldı.

Gümrük müşavirliği çalışanlarının yanı sıra tutuklanan çalışanların aileleri de eyleme katıldı. Asgari ücretle çalışan oğlunun tutuklandığını anlatan bir baba, "Avukat tutacak param yok" derken, Gümrük Müşavirleri Derneği yöneticileri, tutuklanan her çalışana avukat temin edeceklerini söyledi.

Gümrük müşavirlik firması sahibi Serkan Adıgüzel, kendi ofisinden çalışanların da tutuklandığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Bizim derdimiz bir şeyleri protesto etmek değil. Hak aramak sadece. Limanda çalışan, asgari ücretle çalışan, evine ekmek götürmeye çalışan, en az 90 arkadaşımız geçen haftadan beri içerdeler ve şu anda tutuklandılar. 18 yaşında 3 ay önce işe girmiş çocuğundan 60 yaşında ağzında diş kalmamış adama kadar hepsini içeri attılar. Bir odaya girilmiş diye, her gün girilen gümrük gözetim odasına girilmiş diye, oraya giren herkesi tutukladılar. Çocuk girmiş çay almış, sen para verdin diye tutuklamışlar. O odaya gün içinde hepimiz giriyoruz zaten. Bizim işimiz o odada zaten. Gümrükten çıkış yapacağımız zaman o odaya girmek zorundayız."

"Gözaltına alınıp tutuklanan gümrük müşavirliği çalışanlarının gazetelerde yüzleri gizlenmeden rüşvetçi olarak ilan edildiklerini, sosyal medyada linç edildiklerini" ifade eden Adıgüzel, "Bizim arkadaşlarımız asgari ücretle çalışan insanlar. Yarın bir gün serbest bırakıldıkları zaman, MIP denen firma onları limana almayacak. Niye? Sizin dosyanız var diyecek. Bu adamların ekmek kapısı kapandı. Ne iş yapacak bu adamlar? Bizim derdimiz o arkadaşlarımıza sahip çıkmak haklarını aramak" ifadelerini kullandı.