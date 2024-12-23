Mersin'de Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Tutuklama

Geniş Video İzle

Mersin'de rüşvet operasyonu kapsamında 112 kişi gözaltına alındı, 91'i tutuklandı. Gümrükçüler protesto etti.

23.12.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin'de düzenlenen "rüşvet operasyonu" kapsamında çok sayıda gümrük memuru ile 67 gümrük müşaviri ve müşavirlik firması çalışanı tutuklandı. Gümrük müşavirlik firmaları, tutuklamaları protesto etmek için iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce "rüşvet operasyonu" düzenlendi.  Operasyonda gözaltına alınan 112 kişiden 91'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. "Rüşvet almak ve vermek" iddiasıyla tutuklananlardan 24'ünün kamu görevlisi, 67'sinin ise gümrük müşaviri ve müşavirlik firması çalışanı olduğu öğrenildi.

Tutuklama kararının ardından gümrük müşavirliği firmaları çalışanları, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelerek tutuklamaları protesto etti. Gümrük müşavirliği çalışanları, "Gümrükçüler burada, idare nerede", "Kusursuz adalet" sloganlar atarak limanda ve gümrük idaresindeki işleri durdurma ve liman sahasına girmeme kararı aldı.

Gümrük müşavirliği çalışanlarının yanı sıra tutuklanan çalışanların aileleri de eyleme katıldı. Asgari ücretle çalışan oğlunun tutuklandığını anlatan bir baba, "Avukat tutacak param yok" derken, Gümrük Müşavirleri Derneği yöneticileri, tutuklanan her çalışana avukat temin edeceklerini  söyledi.

Gümrük müşavirlik firması sahibi Serkan Adıgüzel, kendi ofisinden çalışanların da tutuklandığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Bizim derdimiz bir şeyleri protesto etmek değil. Hak aramak sadece. Limanda çalışan, asgari ücretle çalışan, evine ekmek götürmeye çalışan, en az 90 arkadaşımız geçen haftadan beri içerdeler ve şu anda tutuklandılar. 18 yaşında 3 ay önce işe girmiş çocuğundan 60 yaşında ağzında diş kalmamış adama kadar hepsini içeri attılar. Bir odaya girilmiş diye, her gün girilen gümrük gözetim odasına girilmiş diye, oraya giren herkesi tutukladılar. Çocuk girmiş çay almış, sen para verdin diye tutuklamışlar. O odaya gün içinde hepimiz giriyoruz zaten. Bizim işimiz o odada zaten. Gümrükten çıkış yapacağımız zaman o odaya girmek zorundayız."

"Gözaltına alınıp tutuklanan gümrük müşavirliği çalışanlarının gazetelerde yüzleri gizlenmeden rüşvetçi olarak ilan edildiklerini, sosyal medyada linç edildiklerini" ifade eden Adıgüzel, "Bizim arkadaşlarımız asgari ücretle çalışan insanlar. Yarın bir gün serbest bırakıldıkları zaman, MIP denen firma onları limana almayacak. Niye? Sizin dosyanız var diyecek. Bu adamların ekmek kapısı kapandı. Ne iş yapacak bu adamlar? Bizim derdimiz o arkadaşlarımıza sahip çıkmak haklarını aramak" ifadelerini kullandı.

Mersin\'de Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Tutuklama
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Mersin, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.