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Mersin'de şehitler okullarda anıldı, bayrak gençlere teslim edildi - Son Dakika
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Mersin'de şehitler okullarda anıldı, bayrak gençlere teslim edildi

Mersin'de tüm okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, bayrak Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından temsilen bir öğrenciye teslim edildi. Vali Pehlivan, gençlere hitaben yaptığı konuşmada vatan, devlet ve millete sahip çıkma çağrısı yaptı. Anma törenine il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mersin\'de şehitler okullarda anıldı, bayrak gençlere teslim edildi
15.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:38
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Mersin'de şehitler okullarda anıldı, bayrak gençlere teslim edildi

Vali Ali Hamza Pehlivan:

"Vatanımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

"Şer odakları ve uzantıları ne kadar uğraşırlarsa uğraşsın başaramayacaklar"

MERSİN - Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de tüm okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, il protokolünün katıldığı programda ise bayrak Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından temsilen bir öğrenciye teslim edildi.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen 9 Mehmetçik için Mersin'deki okullarda anma programı düzenlendi. Diğer okullarda olduğu gibi Yenişehir Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de bayraklar açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Ali Hamza Pehlivan konuşma yaptı. Konuşma sonrasında Vali Pehlivan öptüğü bayrağı gençler adına temsili olarak bir öğrenciye teslim etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan konuşmasında, "Şehitlerimiz bu bayrağın rengi solmasın diye canlarını feda etti. İnanıyorum ki siz sevgili gençlerimiz de bu bayrağın rengini hiçbir zaman soldurmayacaksınız. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından alırken, hilali bağımsızlığımızı, yıldızı da şehitlerimizi ifade ediyor. Bu bayrağı hep birlikte ve siz gençlerimiz gönderde tutacak, en yukarıda tutacaksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

"Hepiniz birer bayraksınız"

Törende öğrencilere seslenen Vali Pehlivan, "Mersin ilimiz genelinde bütün okullarımızda her zaman zihnimizde, gönlümüzde, kalbimizde hatıralarını yaşattığımız aziz şehitlerimizi anarak günümüze başlıyoruz. Sizler okulumuzun bahçesini bayraklarla donattınız. Hepiniz birer bayraksınız. Bu gönderde tuttuğumuz bayrak, mübarek bir bayrak. Şairin dediği gibi, 'Zemin kan kırmızı, ay yıldızlı ak, o mübarek bayrak işte bu bayrak'. Bu bayrak rengini şehitlerimizin kanından alıyor. Yine şairin dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan, üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bizim topraklarımız ve yurdumuz her karışıyla şehitlerimizin gazilerimizin kanıyla sulanmıştır. Aziz şehitlerimiz bu bayrak boynu büyük kalmasın, gönderden inmesin, gönderde ilelebet nazlı nazlı, şanlı şanlı dalgalansın diye canlarını feda etti. Aziz şehitlerimiz; minarelerden ezanlar susmasın, 5 vakit yankılansın, vatanımızın, ülkemizin, devleti ve milleti bölünmesin, birlik ve beraberliği daim olsun diye canını feda etti" şeklinde konuştu.

"Bin yıldır ayaktaysak şehitlerimiz sayesinde"

Şehitlerin Türk devletlerinin geçmiş ve geleceğinde önemli yer tuttuğuna değinen Pehlivan, "Bu zorlu coğrafyada şayet bin yıldır ayaktaysak, bin yıldır alnımız ak başımız dik, güvenle, gururla dolaşabiliyorsak hayatımızı bu topraklarda idame edebiliyorsak, işte bu aziz şehitlerimiz sayesindedir. Onların düşmana karşı her türlü tehdide karşı göğüslerini siper etmeleri sayesindedir. Sırası geldiğinde canını, canlarını feda etmeleri sayesindedir. Elbette ki her şehit haberi geldiğinde içimiz yanıyor. Ocaklarımıza ateş düşüyor. Ama bir yandan çok daha fazla kenetleniyoruz. İyi ki diyoruz, ülkemiz için, memleketimiz için, devletimiz için mücadele ruhunu ortaya koyan nesillerimiz var. O nesillerimiz sayesinde ayaktayız. O nesillerimiz sayesinde, işte bugün okullarda eğitim öğretim hizmetlerini yerine getiriyoruz. Sevgili gençler, birlikte bayrağımıza sahip çıkacağız. Vatanımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Şer odakları ve uzantıları ne kadar uğraşırlarsa uğraşsın başaramayacaklar. Biz birbirimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Anma törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de şehitler okullarda anıldı, bayrak gençlere teslim edildi - Son Dakika


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