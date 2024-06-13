Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 'Sosyal Politikalar Çalıştayı' düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Sosyal Politikalar Çalıştayı' gerçekleştirildi. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini ve yükseltilmesini amaçlayan projelerin belirleneceği 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı, sosyal hizmet alanındaki paydaşlarla belirlendi.

Derin Yoksulluk Ağı kurucularından Hacer Foggo'nun da katıldığı çalıştayda; Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ilgili müdür ve personeli, sosyal hizmetler alanında çalışmalar yapan kentteki resmi ve özel kurumlar ile STK temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenler bir araya geldi.

'Sosyal Uyum ve Dayanışma', 'Sosyal Yardım', 'Meslek Edindirme', 'Öğrenci', 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık', 'Emekli', 'Şehit Aileleri ile Gazi Hizmetleri' masalarının oluşturulduğu ve 3 oturumda gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hizmetleri ile ilgili video sunumunun ardından, Büyükşehir Belediyesinin şimdiye kadar hayata geçirdiği projeler değerlendirildi. İkinci oturumda Büyükşehir ve ilgili kurumlar arasında hizmet planlaması yapılırken, son oturumda ise yeni hizmet döneminin sosyal hizmetler çalışmalarına dair öneriler alındı ve masa raporları sunuldu.

"Şehre katkı sunmak ve tecrübe paylaşmak adına buradayız"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetleriyle öne çıkmış, sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'ye örnek olmuş bir belediye olduğunu belirtti. Kentin paydaşlarıyla, hizmetleri yoğun bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Yıldırım, "Bizim için toplumumuzun refahı ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak için sosyal hizmetler hayati bir öneme sahip. Bu şehre sosyal hizmet anlamında katkı sunmak ve hepimizin bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak adına buradayız. Farklı disiplin ve sektörlerden birçok kişi ve kurumun aramızda olduğu bu çalıştay; hem mevcut sosyal politikalarımızın durumunu, hem de sonrasında 'sosyal politikalarımızı yeni vizyonlar ve yeni projelerle nasıl geliştirebiliriz' sorusuna cevap alacağımız bir çalıştay olacak" dedi.

"Sosyal hizmetler alanındaki bütün paydaşların bir arada olması önemli"

Derin Yoksulluk Ağı kurucularından Hacer Foggo, 'Sosyal Politikalar Çalıştayı'nda, Mersin'deki sosyal hizmetler alanındaki bütün paydaşların bir arada olmasının önemine işaret etti. Uzun zamandır yoksullukla ilgili mücadele etiğini dile getiren Foggo, "Bu meselenin önlenmesinde, bitirilmesinde en önemli şey kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, özel sektörün bir arada olması. Buradaki çalıştayda bir masada sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından ve belediyeden arkadaşlarımız var. Bence bu çok önemli, çünkü beyin fırtınası yapıyorlar. Mesela Sosyal Yardımlar Masası'nda yoksulluğun nasıl önlenebileceği konusunu, yani riskleri ve olumlu olumsuz durumları tartışıyorlar. Kamu ile yerel yönetimler ya da sivil toplum örgütleri, bu meseleyi çözme ile ilgili önerilerde bulunuyorlar. Bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu çıktılar, gelecek yıllarda belediyenin faaliyetlerinde önemli rol oynayacak"

Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kandemir Atçeken, kapsamlı bir çalıştayda bir araya geldiklerini ifade ederek, "Çok fazla masa var. Umarım bu çıktılar, gelecek yıllarda belediyenin faaliyetlerinde önemli rol oynayacak. Buradaki hikayede daha çok göçmenler, geçici koruma altındaki Suriyeliler, uluslararası koruma altındaki insanlarla yerel halkın nasıl bir arada yaşayabileceği, engeller ya da onlar üzerine çözüm önerilerinin olacağı yönünde tartışmalar yapılıyor. Sonuç üretmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Sosyal hizmetler, topluma dokunan önemli bir konu"

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Fahri Özsungur ise çalıştayın özellikle uygulayıcıları bir araya getirmesi ve çözüm odaklı olması bakımından çok anlamlı olduğunu ifade etti. Sosyal hizmetlerin, topluma dokunan önemli bir konu olduğunu vurgulayan Özsungur, "Göçle, kadınlarla, çocuklarla ilgili sorunlarımız var. Gelişen teknoloji ve yeniçağın gereklilikleri de bu noktada önemli. Dolayısıyla ortaya çıkan yeni sorunları ve uyum noktasında neler yapabiliriz konusunu konuşuyoruz. 'Barınma' ile ilgili masadayım ve konuştuğumuz zaman hizmetler çok güzel, ama farklı sorunlar olduğunu görüyoruz. Aslında bir noktada kendimizi test ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Masası'nda yer alan Psikolog Fatih Güleç, dışarıdan bir gözle, 'neler dahil edilebilir' şeklinde eklemeler yaptıklarını kaydetti. - MERSİN