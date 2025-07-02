Mersin'de TOKİ'deki hak sahipleri evlerine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de TOKİ'deki hak sahipleri evlerine kavuştu

Mersin\'de TOKİ\'deki hak sahipleri evlerine kavuştu
02.07.2025 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının ikinci etabı hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Mersin'in Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının ikinci etabı hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Toplam 478 konuttan oluşan projede incelemelerde bulunan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, "Sözümüzde durduk, belirlenen süreden önce yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimine başladık" dedi.

Kıratlı, beraberindeki heyetle birlikte Bozön Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutları gezdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kıratlı, hak sahipleriyle bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kıratlı, Mezitli'de TOKİ tarafından yapılan konutların dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan projelerden biri olan Bozön TOKİ konutları yeni bir yaşam alanı oluşturuyor. Hemen arkamız orman, önümüz deniz. Muazzam manzarası ve havasıyla burası Mezitli'nin en güzel noktalarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

"İlk etabı tamamladık, teslimler başladı"

Projenin süresinden önce tamamlanmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Kıratlı, "2 bin konutluk sözümüz vardı. Bunun ilk etabını tamamladık. 478 konutumuzun anahtar teslimine başladık. Kalan kısmı da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Sosyal donatıları, çocuk oyun alanları, spor alanları, alışveriş merkezi, camisi ve okulu ile burası tam anlamıyla bir yaşam alanı oldu" diye konuştu.

"Mersin'de 5 bin konutu teslim ettik"

AK Parti iktidarında Mersin'e önemli yatırımlar yapıldığını belirten Kıratlı, "Muhalefet zaman zaman 'Mersin cezalandırılıyor' algısı oluşturmaya çalışıyor. Oysa biz bugüne kadar Mersin'de 5 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Okullar, hastaneler, spor tesisleri, kültür merkezleri, camiler ve kamu binalarıyla Mersin'e büyük yatırımlar kazandırdık" dedi.

Yerel yönetimlere de çağrıda bulunan Kıratlı, "Yaklaşık bin konutun bulunduğu bu bölgede dört bin kişilik yeni bir yaşam başlıyor. Ancak altyapı ve yol sorunu var. Biz üzerimize düşeni yaptık, sıra yerel yönetimlerde. İnsanlarımızın huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için yolların ve altyapının bir an önce tamamlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mezitli, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de TOKİ'deki hak sahipleri evlerine kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar 3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı 46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti

12:17
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
18:25
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
18:19
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı
Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
18:11
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü
FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
18:07
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
17:58
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha
Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
17:43
Türkiye’de en çok köye sahip il belli oldu
Türkiye'de en çok köye sahip il belli oldu
17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
17:27
Napoli’de olay Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 13:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de TOKİ'deki hak sahipleri evlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.