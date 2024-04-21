Mersin\'de Uluslararası Çocuk Festivali Başladı

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(MERSİN) Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini yaşama geçirdiği 'Uluslararası Çocuk Festivali', kent merkezi ve Tarsus'ta düzenlenen bir dizi etkinlikle başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' coşkusunu tüm kente yayacak Uluslararası Çocuk Festivali başladı. Kent merkezinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın yanı sıra Silifke, Anamur gibi ilçelerde de kutlanacak ve 4 gün sürecek festivalin ilk günü, Tarsus Kültür Park'ta kutlandı.

İTFAİYECİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kültür Park'ta Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan çocuk oyun parkurunda çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, boyama etkinliğinde de hayal dünyalarını kağıda döktü. Etkinliklerin en ilgi gören stantlarından biri de İtfaiye Dairesi Başkanlığı standı oldu. Özellikle çocuklar için hazırlanan itfaiyeci eğitim çocuk parkuru miniklerin ilgi odağı olurken, köpekli arama-kurtarma ekibinin gösterileri izleyenlerin beğenisi topladı. Mersin İtfaiyesi'nin maskotu Ateş ve Su ise yoğun ilgi çekti.

KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Etkinlikte, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kitobüs Gezici Kütüphanesi ile ilkokul ve ortaokul yaş grubuna uygun çocuklara kitap hediye edilirken, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın gözlem teleskobu ile çocuklar, güneş patlamaları ve güneş hareketlerini gözlemledi. Tarımsal Hizmetler Dairesi öncülüğünde gerçekleşen atölye çalışmasında ise çocuklara, çiçek dikimi öğretilirken, toprağın ve doğanın önemi de anlatıldı.

SU DENEYİ YAPILDI

Çocukların su kaynaklarını verimli kullanması ve su tasarrufunu öğrenmesi için MESKİ bünyesinde çocuklar, suyun pH değerini ölçmek için su deneyi yaparken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın gezici trafik mobil aracı ile çocuklara trafik kurallarına uymanın önemini anlatmak için animasyon izletildi. Animasyon ekibi ile birlikte dans eden çocuklar, şişme oyun gruplarında eğlenceli anlar yaşarken etkinlik alanı, her yaştan vatandaştan büyük beğeni topladı. Alanda çocuklara patlamış mısır, balon ve pamuklu şeker dağıtılırken Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından da limonata ikramı yapıldı.

ÜRETİCİ KADIN STANTLARI BU KEZ ÇOCUKLAR İÇİN KURULDU

Kent merkezinde yürütülen etkinliklerin bir diğer adresi de Özgecan Aslan Barış Meydanı oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın uzun süredir yürüttüğü projesi Kadın Üretici Stantları'nda bu kez çocuk ürünleri satışa sunuldu. Stantların ilgi odağında ise Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli çocukların anneleri ile birlikte hazırlamış olduğu ürünler yer aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ni Tarsus'tan başlattıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"350 ÇOCUĞUMUZ GÖSTERİ YAPMAK İÇİN MERSİN'E GELECEK"

"Çocuklarımızın her gününün böyle geçmesi için çalışıyoruz. Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı kutlama alanımız. Tarsus'ta da Kültür Park'ta kutlamalarımıza başladık. Cumartesi günü olmasını avantaja çevirdik. Salı gününe kadar 23 Nisan kutlamalarımız devam edecek. Bu yıl hem yurt içinden hem yurtdışından 350 çocuğumuz gösteri yapmak için Mersin'e gelecek. Çocuklarımız çok hareketli. Onları böyle rengarenk ve mutlu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Hepimizin özlediği bir ortam."