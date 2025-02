Mersin\'de Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, kentteki tüm binaların yangına karşı daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülürken, konaklama tesisleri ve işletmeler de denetleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü, Mersin'deki her türlü yapı, bina, konaklama tesisi ve işletmenin yangın güvenliğini sağlamak için tasarım, inşa, işletim ve bakım aşamalarında denetimler yaparak, yangın risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu süreçte meydana gelebilecek olası yangınlarda can ve mal kaybını önlemek için önceden alınması gereken tedbirler de büyük önem taşıyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimler sırasında işletmelerin veya konutların alması gereken güvenlik önlemlerine yönelik titizlikle görev yapıyor. Yangın merdivenleri, yangın dolapları, yağmurlama sistemleri, algılama ve uyarı sistemleri, yapı elemanları ve malzemelerin yangına dayanım süreleri gibi kriterlerin kontrolünü yapan ekipler, ilçe belediyelerinden gelen uygunluk görüşü taleplerini de karşılıyor.

"Otel denetimlerinde, otelin tüm birimlerini titizlikle denetliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürü Halil Öztunç, konaklama tesisleri, konutlar, iş yerleri gibi her türlü yapıyı denetlediklerini belirterek, "Talepler, vatandaşlar, ilgili kurumlar, CİMER veya Teksin üzerinden gelebiliyor. Her sınıfın, her işletmenin kendine göre yangın güvenlik önlemleri var. Otellerde güvenlik tedbirleri; otelin metrekaresi, yapı yüksekliği ve kullanıcı sayısına göre değişiyor. Örneğin 32 metre yükseklikte bir otelde; nizami yangın merdiveninin, yangın dolaplarının, yağmurlama sisteminin, algılama ve uyarı sistemlerinin olması, yapı elemanları, duvarlar, döşemeler ve yerdeki parkelerin, olası bir yangına karşı dayanıklı olması gerekiyor" dedi.

Otel denetimlerinde sadece odaları değil, otelin tüm birimlerini büyük bir titizlikle denetlediklerini kaydeden Öztunç, "Kazan dairesi, çamaşırhane, mutfak gibi birimlerin yangına karşı uygun olması gerekiyor. Örneğin mutfakta davlumbaz söndürme sistemi olması lazım. Kullanılan sınıfa göre, yangın söndürme cihazlarının aralıklarla bırakılması gerekiyor. Biz tam anlamıyla bir denetleme yapıyoruz. Denetim sonucunda eksik varsa, hem otel yönetimine hem de ilgili kuruma bu durumu iletiyoruz. Eksikleri yoksa talebi yapan firmaya, şahsa veya kuruma direkt uygunluk raporu yazıp gönderiyoruz" diye konuştu.

"Olası bir yangın öncesi gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır"

Can ve mal kaybına mahal vermemek için yangın olayı yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Öztunç, "Belediye İtfaiye Teşkilatları, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre denetimini yapar. Bunu başvuru sahibinin müracaatıyla, ruhsat vermeye yetkili mercilerden gelen üst yazıyla ya da bakanlığın ilgili kurumlarından bize gelen yazıya istinaden, biz gider denetlemelerimizi yapar ve raporlarımızı ilgili şahsa ya da bakanlığa veya ilçe belediyelere sunarız" ifadelerine yer verdi.

"2024 yılında toplam 4 bin 414 işyerinin denetimi yapıldı"

İşyeri denetimi ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi dışında, ilçe belediyelerinden gelen uygunluk görüşü talepleri ile mühendislerin projeleri için de uygunluk görüşü taleplerine yanıt verdiklerini ifade eden Öztunç, "2024 yılında 4 bin 414 işyerini denetledik. 472 adet de proje kontrolünü gerçekleştirdik. Bunun yanında, biten binaların yapı kullanma izni aşamasında gelen talepleri değerlendirdik. 2024 yılında 98 binaya yapı kullanma izni verdik. 2025'in ilk ayında ise 314 iş yeri kontrolü yapıldı ve rapor düzenlendi. 2025'in ilk ayında 38 proje incelendi, görüş verildi ve 5 adet yapı kullanma izni aşamasındaki binalara kullanma izni esas olmak üzere ilçe belediyelere görüş verildi. Büyükşehir İtfaiyesi olarak hataya mahal vermeden denetimlerimiz devam edecek ve bu doğrultuda bize gelen talepleri değerlendireceğiz" dedi. - MERSİN