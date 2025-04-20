Mersin'de Zirai Don Felaketi - Son Dakika
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Mersin'de Zirai Don Felaketi

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Mersin'in Çağlarca köyünde zirai don, meyve ağaçlarına büyük zarar verdi; çiftçiler acil yardım bekliyor.

20.04.2025 16:56
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(MERSİN) - Geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai don Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca köyündeki meyve ağaçlarını da vurdu. Çağlarca köyü sakini bir çiftçi "Bu senenin kışında, yeni sene meyve verecek gözleri de etkilediği için bu kaç seneye yayılır, onu kestirmek çok zor. Afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Afettir bu, aksini iddia eden bir kurum varsa buyursun kendisi belirlesin" dedi.

Mersin'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai don, birçok köyde meyve bahçelerinde büyük hasara neden oldu. Çiftçiler, bu yıl meyve alamadıkları gibi zarar gören ağaçlar nedeniyle gelecek yıl da meyve alamamaktan endişe ediyor. Çiftçiler hasarın boyutunu anlamaya çalışırken, Tarım Bakanlığı'nın belirleyeceği hasar miktarının zararlarını karşılayıp karşılamayacağını ise henüz bilinmiyor.

Zirai don felaketinin en büyük etkiyi yaptığı köylerden biri olan Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca köyü. Bu köyde ağırlıklı olarak şeftali ve kivi üretimi gerçekleştiriliyor.

Çağlarca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nermin Korkmaz ise 2 yıl önce kivi için ilk kez taban fiyatı belirlediklerini, bu hasat sezonunda da kivi fiyatlarının çiftçiyi mutlu edeceğini umut ederken, zirai don felaketi nedeniyle çiçek aşamasındaki kivi ağaçlarının büyük hasar gördüğünü belirtti.

Korkmaz, devletten acilen yardım beklediklerini belirterek, "Genel olarak köyümüzde kivi üretimi vardır. Bunun yanında şeftali, nektarın, cennet meyvesi, kısım kısım ceviz vardır. 2 yıl öncesinde kivilerimiz şu anki fiyatın çok çok altında kalıyordu. Fakat kooperatiften sonra artık bunu alıcı firmalarımızın eline değil de köylülerimizle istişare ederek bir fiyat politikası belirledik. Bir taban fiyatı belirledik. Bunun üzerinden satışlarımızı yaptık. 2 yıldır da hem köyümüz adına hem köylülerimiz adına güzel kazançlar elde etmeye başlamıştık ki bu son don olaylarına kadar. Yüzde 100'e varan bahçelerimizde zarar görülmektedir. Doğal afet, evet hiçbir şey yapılamaz ama devletimizden bu konuda destekler beklemekteyiz. Bunun yanında çiftçilerimizin çekilmiş kredileri var. Afet bölgesi ilan edilerek kredilerin birkaç yıl sonrasına ertelenmesi. Çiftçilerimize yeniden sıfır faizli krediler açılması gerekmektedir. Yardım bekliyoruz. Buranın çok acil şekilde afet bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu ağaçlar bu şekilde oldu diye biz bu ağaçları bırakmayacağız"

Zirai dondan zarar gören ağaçlara bakmaya devam ettiklerini kaydeden Korkmaz, "Bu ağaçlar bu şekilde oldu diye biz bu ağaçları bırakmayacağız. Nasıl ki evimizdeki çocuğumuz hasta olduğunda bırakmadığımız gibi bunlar da çiftçilerimizin bir nevi evlatları gibi baktıkları ürünlerdir. Bu ağaçların bakımı yapılacak, beslemesi, gübrelemesi, budaması yapılacak, maliyet yine çiftçinin üzerinde. Örneğin 10 dönümlük bir kivi bahçesinde minimum 250 bin lira işçilik ve maliyet girdileri olacaktır. Şu anda 10 dönüm araziden alınabilecek maksimum ürün 500 kilo. Bu 500 kilo hiçbir şeyi kurtarmaz. Bu konuda da destekler beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

Çağlarcalı çiftçi: "Afettir bu, aksini iddia eden bir kurum varsa buyursun kendisi belirlesin"

Bir çiftçi, "Bu senenin kışında, yeni sene meyve verecek gözleri de etkilediği için bu kaç seneye yayılır, onu kestirmek çok zor. Afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Afet bölgesi ilan edilmesinin ötesinde çok şey bekliyoruz. Beklentimize karşılık bulabilirsek. Elbette afet bölgesi ilan edilmesi gerekir afettir bu. Bunun aksini iddia eden bir kurum varsa buyursun kendisi belirlesin" dedi.

Çağlarca köyü sakini bir çiftçi, normal şartlarda 30 ton meyve veren bir bahçeden bu hasat döneminde 300 kilo ürünün zor çıkacağını belirterek "30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Bu yıl ki gibi bir afet hiç görmedim. Dolu vurdu, rüzgar vurdu ama bu seneki gibi görmedim. Bu yıl ürün alma ihtimalimiz kalmadı" diye ifade etti.

"Hasat yapılacak meyve azaldı"

Kerimler köyü sakini bir çiftçi de şeftali, kivi, narenciye bahçeleri ile üzüm bağlarının eksi 8'e kadar düşen soğuklar nedeniyle zarar gördüğünü ifade ederek "Hasat yapılacak meyve epeyce azaldı" dedi.

Çağlarca köyü sakini bir başka çiftçi, "Meyve alma ihtimalimiz yok. Ama meyve olmuyor diye ağaca bakmayacak değiliz. Seneye meyve verecek olan ağacı öldürmeye gerek yok. Bakımlarına devam ediyoruz. Büyütücüsü var, taban gübresi var, yaz gübresi var. 3 dönümlük bir kivi bahçesi olsa benim tahminim 50 bin liralık masrafı olur. Bu masraf boşa gitti. Seneye kadar meyve veren ağaca da bakacağız o da boşa gitmiş olacak" dedi.

Bir çiftçi, don zararının hem bu yıl hem gelecek yıl rekolte düşmesine neden olacağını vurgularken Çağlarca köyünden bir kadın çiftçi, "Kooperatifimiz sayesinde 2 yıldır çok güzel meyve satıyorduk. Bu yıl olmadı. Devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Zirai Don Felaketi - Son Dakika

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