Mersin\'deki tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi

Noel dolayısıyla Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan 170 yıllık kilisedeki ayini, Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt yönetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı kutlamada Ilgıt, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, mum yakılıp dualar edildi. Kutlamada konuşan Başkan Vahap Seçer, her daim iyilik, güzellik, barış ve kardeşliğin olmasını temenni ederek, "Dikkat ederseniz kürsüye çıkan hem Hristiyan dünyasının din adamları hem de İslam aleminin farklı mezheplerinin farklı inanç gruplarının önderleri aynı doğrultuda konuşmalarını yaptılar. Bize işaret etmek istedikleri nokta, ortak nokta. Farklı açıdan. farklı bakış açısıyla, farklı referanslarda ama aynı şeyi söylediler. Zaten mesele burada bunun hayatta uygulanabilir olması. Başta din adamlarının kendileri, dini referans alarak insanlığı istismar etmemeli. Siyasetçiler dini istismar ederek siyasi ikbal sağlamamalı, insanların duygularını bu din olur, bu milliyetçilik olur, başka hassasiyetler olur, oraları okşayıp oralara kaşıyıp onları istismar etmemeli. Mesele uygulamada, mesele tanımlamalarda, dileklerde ya da insanlığa buyrulan emirlerde değil. Elbette ki bu temel ilkeleri uygulaması gereken insanların başında Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanının gelmesi lazım. Bu coğrafya çok özel bir coğrafya. Bu konuşmayı 170 yıllık bir ibadethanenin içerisinde yapıyorum. Mersin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bir ticaret kenti olma hüviyetine doğru evrilirken, işte bugün içinde bulunduğumuz kilisenin cemaatinin Mersin'e gelip yerleşmesine, burada hayatını idame ettirmesine neden olmuş" diye konuştu.

"Bu coğrafya çok kadim bir coğrafya"

Bu coğrafyanın çok kadim bir coğrafya olduğunu vurgulayan Seçer, "Özellikle Tarsus 8-10 bin yıllık geçmişi olan bütün semavi dinlerin izlerini bulabileceğiniz bütün öğretilerin, medeniyetlerin imparatorlukların izlerini bulabileceğiniz bir yerleşim yeridir. Mersin'de ticari hayatın hızlanması ile beraber ekonomik hayatın hızlanması ile beraber Tarsus'ta yaşayan gayri Müslim cemaatte Mersin'e gelip yerleştirdi. Tarsus'ta da kiliseler var, Silifke de Mut'ta da Hristiyan aleminin ibadethaneleri var. Bu coğrafya o kadar eski bir coğrafya. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bu kentte belediye başkanı olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Böyle bir coğrafyada yönetici olmak ilk bakışta zor gibi görünebilir ama eminim ki en kolay yöneticilik bu tip kentlerde yapılır. Farklı kültürler, farklı anlayışlar, bunun birleşmesi bir potada erimesi, farklı bir zenginlik. Mersin'de belediye başkanlığı yaparken bu anlamda hiç zorlandığını söyleyemem. Çünkü bu iş burada yapılıyor, kalbimden. Kalbimle yapıyorum. Şu anda sizlere hitap ettiğim her kelime buradan çıkan kelimelerdir. Yoksa bir siyasetçi olarak sizlere süslü laflar etmek için söylenmiş kelimeler değil. Anamur'dan Tarsus'a kadar da 5 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı görev dönemi içerisinde hep bu anlayışla hareket ettim. Herkesi kucakladım" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz ortak olsun"

Doğru, dürüst, insanları ayırmadan, insanları üzmeden, insanları zorlamadan çalıştıklarını kaydeden Seçer, "Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Biz buradaki yaşam güvencemizi Türkiye Cumhuriyeti anayasasından alırız. Bu ülkede din ve vicdan hürriyeti vardır ve anayasal teminat altındadır. Bir diğerinin inancına bir diğeri müdahale edemez. Herkes aynı görüşte, aynı inançta, aynı düşüncede, aynı ideolojik yapıda olmak zorunda değil. Ona da saygı duymak zorunda da değil. Katılır ya da katılmaz. Empati yaparak, yani kendisini bir başkasının yerine koyarak eğer ona davranırsa hiçbir sorun kalmaz. Bugüne kadar olduğu gibi Mersin'de belediye başkanlığı yaptığım dönem içerisinde bu kentin şehremini olarak bu anlayışla kentime hizmet etmeye devam edeceğim. Bu vesileyle beni buraya davet eden sevgili Peder Rosana ve buradaki beraber çalıştığı din görevlilerine teşekkür ediyorum. Noel'inizi kutluyorum. Hangi dinden olursak olalım, farklı dillerde dua edelim, farklı kitaplardan alıntılar yapalım ama hedefimiz ortak olsun" ifadelerini kulandı.

Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı. - MERSİN