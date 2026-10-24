Mersin Emek ve Demokrasi Platformu gazetecilere yönelik tutuklamaları protesto etti - Son Dakika
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Mersin Emek ve Demokrasi Platformu gazetecilere yönelik tutuklamaları protesto etti

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Mersin Emek ve Demokrasi Platformu gazetecilere yönelik tutuklamaları protesto etti
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Mersin Emek ve Demokrasi Platformu gazetecilere yönelik tutuklamaları protesto etti
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Gazetecilere ve yayın kuruluşlarına yönelik gözaltı, tutuklama ve kayyum uygulamaları Mersin'de protesto edildi. Platform Sözcüsü Mustafa Özbay, hiçbir gazetecinin haberin konusu ya da savunduğu haklar nedeniyle sansüre, tehdide veya baskıya maruz bırakılamayacağını söyledi.

(MERSİN)- Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, gazeteciler ve yayın kuruluşlarına yönelik gözaltı, tutuklama ve kayyum uygulamalarını protesto etti. Platform Sözcüsü Mustafa Özbay, "Hiçbir gazeteci, haberin konusu ya da savunduğu haklar nedeniyle sansüre, tehdide veya baskıya maruz bırakılamaz" dedi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, gazetecilere ve yayın kuruluşlarına yönelik gözaltı, tutuklama ve kayyum uygulamalarına karşı açıklama yaptı. Platform Sözcüsü Mustafa Özbay, şunları söyledi:

"Gazeteciliğin görevi ayrımcılığı, hak ihlallerini ve toplumsal eşitsizlikleri görünür kılmaktır, iktidarın istediği sınırlar içinde kalmak değildir. Hiçbir gazeteci, haberin konusu ya da savunduğu haklar nedeniyle sansüre, tehdide veya baskıya maruz bırakılamaz. LGBTİ+'ların varoluşunu ve hak mücadelesini görünmez kılmaya çalışan sansür politikalarına karşı özgür basını, ifade özgürlüğünü ve eşitlik mücadelesini savunmaya devam edeceğiz."

"HAKİKATTEN, EŞİTLİKTEN VE ÖZGÜRLÜKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kadın Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Canan Neval Salış da şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sadece gazetecilere yönelik baskılara, gözaltılara, tutuklamalara karşı değil, halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ve hakikatin peşinde koşma iradesini savunmak için bir aradayız. Kadın Gazeteciler Derneği olarak eşit, özgür ve ayrımcılığa karşı duran bir medya için mücadele ediyoruz. Basına dönük sansürün, gazetecilere yönelik tutuklamaların karşısındayız. Kadın ve LGBTİ artı gazetecilerin görünür olduğu, kimliğinden ve kaleminden dolayı hedef olmadığı bir medya düzeni istiyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki hakikati savunmak patriarkal düzene, cinsiyetçiliğe ve eşitsizliğe karşı mücadele etmektir. Hakikati yazmaktan vazgeçmeyiz. Hakikatten, eşitlikten ve özgürlükten vazgeçmeyeceğiz. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA
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