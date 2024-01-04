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Mersin'in Kurtuluşu 102. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika
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Mersin'in Kurtuluşu 102. Yıl Dönümü Kutlamaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü coşkusu yaşandı. Kutlamalar, sokaklardan salonlara taşındı ve Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Mersin Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından besteledilen 'Mersin Marşı' da bu etkinlikte seslendirildi. Ayrıca, yazarlar ve gazetecilerin katıldığı söyleşilerle Mersin'in tarihi ve kahramanları anlatıldı.

Mersin\'in Kurtuluşu 102. Yıl Dönümü Kutlamaları
04.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 12:03
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Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinliklerle, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü coşkusu, sokaklardan salonlara taşındı.

Dün sabah saatlerinde Mersin sokaklarında büyük bir coşkuyla başlayan kutlamaları, Kongre ve Sergi Sarayına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde Sivil Toplumun Sesi Korosunun gösterisi ve söyleşilerle Mersin tarihini yeniden hatırlattı.

Mersin için ilk kez marş bestelendi

Mersin için ilk kez bestelediği 'Mersin Marşı'nı bu etkinlikle duyuran Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. Duygu Deniz Demirel, Sivil Toplumun Sesi Korosunun seslendirdiği marşı, Mersin'e ve Mersinlilere armağan etti. Programda, gelecek nesillere Mersin'in şanlı tarihini aktarmak için yazar Saadet Bilir'in moderatörlüğünde Mersin Sanat Edebiyat Derneği Kurucu Başkanı Erkan Özaydın ve gazeteci-yazar İbrahim Yalçıner'in söyleşisine de yer verildi.

"Bu güzel zeminde bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan 102 yıl önce 3 Ocak 1922'de Mersin halkı esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini göstermiş, bağımsızlık meşalesini bir daha sönmemek üzere yakmıştır. Mersinliler bağımsızlık destanının yazılmasında rol alan önemli kahramanlardandır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dönemin özgürlük ruhunu kendimize rehber olarak aldık. Mersin'in tarihinin, kültürünün ve hoşgörüsünün büyük bir kazanç ve zenginlik olduğunun bilinciyle bu güzel şehirde bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Amacımız, Mersin'in en güzel sesi olmak"

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümünde Öğretim Görevlisi Doktor Duygu Deniz Demirel, dinletiyi özellikle böyle anlamlı bir günde gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Koro ile Mersin'in en güzel sesi olmak istediklerini kaydeden Demirel, "Müzik aracılığı ile kentimiz ve Türkiye için en güzel ses olma hayalindeyiz. Daha üç aylık yeni bir koroyuz. Bu üç ayda birçok türküler ve Mersin Marşı da dahil olmak üzere geniş bir repertuar hazırladık" diye konuştu.

"Bu projenin en güzel çıktısı Mersin Marşı oldu"

Demirel, ilk kez seslendirdikleri 'Mersin Marşı'nın sözü ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirterek, "Bir arkadaşım, 'Neden hep İzmir Marşı söyleniyor? Mersinimizin marşı yok mu?' dediğinde 'haklısın' dedim, yazdım. Mersinimizi anlatan bir marş. Daha anlamlı olur diye 3 Ocak'a denk getirmek istedim. Bana kalırsa Sivil Toplum Korosunun ve bu projenin en güzel, en anlamlı çıktısı bu marş oldu. Mersinimize hediye ettim. Bundan sonra sahip çıkması gereken Mersinlimiz, kuruluşlar, kurumlar" ifadelerini kullandı.

Mersin'in şanlı tarihini gazeteci ve yazarlar anlattı

Sivil Toplumun Sesi Korosunun Mersin Marşı'nı seslendirmesinin ardından yazar Saadet Bilir'in moderatörlüğünü yaptığı 'Mersin'in Kurtuluşunun Tarihi: 3 Ocak' isimli söyleşide Mersin Sanat Edebiyat Derneği Kurucu Başkanı Erkan Özaydın ve gazeteci-yazar İbrahim Yalçıner, Mersin'in şanlı tarihinden ve tarihe adını geçiren kahramanlardan bahsetti. Kurtuluşun Kuvayı Milliye kahramanları tarafından elde edildiğinin altını çizen Yalçıner, kaynaklarda adı geçen her bir kahramanı katılımcılara yeniden tanıttı. Bir gaziden Mersin'in tarihini dinleme şansı bulduğunu söyleyen Özaydın ise gazinin işgal döneminde hayatını hiçe sayarak yaptığı kahramanlıkları anlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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