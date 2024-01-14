 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2023 Yılında 16 Bin 123 Görevi Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2023 Yılında 16 Bin 123 Görevi Tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı boyunca kent genelinde 16 bin 123 görevi başarıyla tamamladı. İtfaiye ekipleri, doğal afetler, kaza, yangın gibi acil durumlarda hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüterek halkın güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personelinin eğitimini ve donanımını artırmak amacıyla Ata Eğitim Merkezi'ni açarak itfaiye teşkilatını güçlendirdi. İtfaiye ekipleri ayrıca diğer illere de yardım götürerek deprem ve sel gibi felaketlerde aktif rol aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2023 Yılında 16 Bin 123 Görevi Tamamladı
14.01.2024 - 10:55,
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde 2023 yılı boyunca 16 bin 123 görevi başarıyla tamamladı. 17 grup amirliği, 21 istasyon olmak üzere 38 hizmet noktasından 122 araç, 7 bot ve 559 personelle hizmet veren İtfaiye Dairesi ekipleri; doğal afetler, kaza, yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürütmeye devam ediyor.

Ekipler, 2023 yılında 5 bin 490 yangına müdahale ederken, 6 bin 331 kurtarma çalışması gerçekleştirdi ve toplam 11 bin 821 çalışmaya imza attı. Kent genelinde en fazla yangın 1011 ile Tarsus ilçesinde meydana gelirken, 58 yangınla Çamlıyayla yangının görüldüğü en az ilçe oldu. Aynı zamanda yıl içerisinde 691 ile en fazla yangın Temmuz ayında görülürken, en az yangın 318 ile Mart ayında gerçekleşti.

Şehirde yaşanabilecek olaylara yerinde ve etkin müdahale edebilmek için itfaiyecilik alanındaki gelişmeleri takip eden Mersin Büyükşehir, itfaiye personelinin daha eğitimli, daha donanımlı olması ve acil durumlarda daha sistematik hareket edebilmesi amacıyla, son teknolojik araç ve gereçlerle donatılı Ata Eğitim Merkezi'ni açtı. Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren 9 itfaiye eğitim merkezi içerisinde en kapsamlı özelliklere sahip olan Ata Eğitim Merkezi ile itfaiye teşkilatını güçlendiren Büyükşehir, yazılı ve uygulamalı sınavla aldığı 150 itfaiye memuru ile de kadrosunu takviye etti.

İhtiyaç halinde diğer illere de destek olmak amacıyla yardıma giden Büyükşehir itfaiye ekipleri; 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde bölgeye ilk giden ekiplerden biri olurken, 15 Mart'ta Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde de görev aldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü bünyesinde binaların yangına karşı dayanıklı ve korunaklı olduğunu tespit etmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2023 yılında 3 bin 528 iş yerine Uygunluk Raporu verilirken, 603 bina ve tesisin yangın tesisat projesi onaylandı. Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 165 kurum bünyesinde 171 eğitim ve tatbikat gerçekleştirilirken, bu eğitim ve tatbikatlarda 20 bin 358 kişiye yangın türleri, yangına müdahale türleri, önleyici tedbirler ve kentsel arama kurtarma eğitimleri verildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Tarsus, Mersin, İtfaiye, Güvenlik, Doğal Afetler, Kaza, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2023 Yılında 16 Bin 123 Görevi Tamamladı - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:56:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2023 Yılında 16 Bin 123 Görevi Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement