Mersin Tarsus Belediyesi Ramazan Ayında Ekmeği 1 TL\'den Satacak

Mersin Tarsus Belediyesi 4,5 TL'den satılan halk ekmeği, Ramazan ayında 1 TL'den satışa sunacak.
Mersin genelinde yapılan zammın ardından ekmek fiyatları 9 TL'ye yükselirken, Tarsus Belediyesi, bünyesindeki ekmek fabrikalarında üretilen 210 gram ekmeği 4,5 TL'den satışa sunarak, vatandaşlara destek oluyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ekmeğin temel bir gıda maddesi olduğunu belirterek, vatandaşların bu temel ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
İkinci ekmek fabrikasının açılmasıyla aylık üretim kapasitesinin 2 milyon çıkarıldığını ifade eden Bozdoğan,"Sosyal belediyeciliğin gereğini yaptık. Halkımızın ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak için ikinci ekmek fabrikamızı açtık. Artan zamlara rağmen ekmeği 4,5 TL'den halkımıza ulaştırıyoruz. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yılda ramazanda ekmek 1 TL'den satılacak. Satışlar Ramazan Bayramı'nın 3. gününe kadar sürecek. Ekonomik şartlar ne olursa olsun, vatandaşlarımızın sofralarına ekmek koymak bizim önceliğimizdir. Bu nedenle, ekonomik zorluklara rağmen uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlarımızın sofralarına sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN
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