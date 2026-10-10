Mersin Tarsus\'ta kamyonetten düşen büyükbaş hayvanı jandarma iki kez bayılttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atmaması için sakinleştirici iğneyle bayıltılan hayvan, daha sonra başka bir araca yüklenerek bölgeden götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Adana- Ankara yolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, karayolunda trafik güvenliği açısından tehlike oluşturdu. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakaladı. Trafikte muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi amacıyla sakinleştirici iğneyle bayıltılan hayvan, yol kenarına alınarak bağlandı.

Bayıltılan hayvan başka bir araçla götürüldü

Bir süre sonra iğnenin etkisinin geçmesiyle kendine gelen büyükbaş hayvan, yol kenarındaki duvarın üzerine çıktı. Yeniden kontrol altına alınan hayvan, bu kez bir ağaca bağlandı. Sahibinin ortaya çıkmaması üzerine tekrar sakinleştirici iğneyle bayıltılan büyükbaş hayvan, başka bir araca yüklenerek bölgeden götürüldü. Hayvanın bayıltıldıktan sonra taşındığı anlar ise görüntülendi.