Mersin Tarsus'ta kamyonetten düşen büyükbaş hayvanı jandarma iki kez bayılttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Tarsus'ta kamyonetten düşen büyükbaş hayvanı jandarma iki kez bayılttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus\'ta kamyonetten düşen büyükbaş hayvanı jandarma iki kez bayılttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Tarsus'ta gece kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, Adana-Ankara yolu Çamtepe mevkiinde jandarma ekiplerince uzun uğraşla yakalandı. Trafik güvenliği için iki kez sakinleştirici iğneyle bayıltılan hayvan, başka bir araca yüklenerek bölgeden götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atmaması için sakinleştirici iğneyle bayıltılan hayvan, daha sonra başka bir araca yüklenerek bölgeden götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Adana- Ankara yolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, karayolunda trafik güvenliği açısından tehlike oluşturdu. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakaladı. Trafikte muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi amacıyla sakinleştirici iğneyle bayıltılan hayvan, yol kenarına alınarak bağlandı.

Bayıltılan hayvan başka bir araçla götürüldü

Bir süre sonra iğnenin etkisinin geçmesiyle kendine gelen büyükbaş hayvan, yol kenarındaki duvarın üzerine çıktı. Yeniden kontrol altına alınan hayvan, bu kez bir ağaca bağlandı. Sahibinin ortaya çıkmaması üzerine tekrar sakinleştirici iğneyle bayıltılan büyükbaş hayvan, başka bir araca yüklenerek bölgeden götürüldü. Hayvanın bayıltıldıktan sonra taşındığı anlar ise görüntülendi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıGüvenlikJandarmaMersinGüncelTrafikAnkaraTarsusAdanaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:01
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri
İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:56:19. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta kamyonetten düşen büyükbaş hayvanı jandarma iki kez bayılttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei