Mersin Ulaşım Master Planı Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Ulaşım Master Planı tamamlandı. Yapılan toplantıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcilerine tanıtılan Ulaşım Master Planı ile Mersin ulaşımını rahatlatacak hedef, strateji ve çalışmalar belirlendi. Master Plan'ın en önemli özelliğinden biri de 4 merkez ilçenin yanı sıra kentsel yoğunluk baz alınarak Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçeleri için de derinlemesine çalışmaların yapılmış olması.

MESKİ Toplantı Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

ULAŞIM İÇİN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR TEK TEK ÇALIŞILDI

Toplantı kapsamında Ulaşım Master Planı Proje Müdürü Yücel Erdem Dişli bir sunum gerçekleştirdi. Mersinlilerin talep, eğilim ve ulaşım hareketleri ile alışkanlıkları baz alınarak yapılan Ulaşım Master Planı'nda; raylı sistem için fizibilite raporunun hazırlanması, 44 kilometre 3 etaplı raylı sistem ön projelerinin hazırlanması, toplu taşıma hat optimizasyonu, 15 adet köprülü kavşak ön projelerinin hazırlanması, 193 adet kavşağın fiziksel olarak incelenip gerekli düzenlemelerin yapılması, lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi rehabilitasyonu eylem planının hazırlanması, otopark ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapımı gibi başlıklar yer alıyor.

Ulaşım Master Planı'nda belirlenen hedef ve stratejiler arasında ise otomobile bağımlılığın azaltılması, motorsuz ulaşımın teşviki, hızlı ve yüksek kapasiteli toplu taşıma şebekesinin geliştirilmesi, erişim ihtiyacının karşılanması, ulaşımda engelli gözetimi, ulaşım planının arazi kullanım kararları ile entegre edilmesi, bütünleşik yapının kurumsallaştırılması, ulaşımın bütüncül planlanması ve yönetilmesi, kamu sağlığı ve güvenliğinin korunması, çevrenin korunması, ekonomik gelişmenin desteklenmesi, düşük maliyetli ve verimli hizmet sunulması yer alıyor. Kent paydaşlarına tanıtılan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderilen Ulaşım Master Planı, alınan UKOME Kararı'nın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunulacak.

İRDE: "SİZLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, "Sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok kıymetli. Bu amaçla bugün sizleri buraya davet ettik" dedi.

TOPÇUOĞLU: "ULAŞIMDA GELECEĞİ PLANLAYAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRECİ BİR PLAN"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu da Master Planı çalışma süresi boyunca birçok kurum, oda ve STK'lar ile istişare ettiklerini kaydetti. 2023 yılı Şubat ayı içerisinde yaşanan depreme bağlı olarak Mersin'de oluşan nüfus ve trafik yoğunluğuna bağlı artış nedeniyle çalışmaları revize ettiklerini belirten Topçuoğlu, "Mersin'in ulaşımda geleceğini planlayan ve yatırım programlarının belirleyicisi sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik diyebileceğimiz bir belge var. Bu belgeyi doğru hazırlamak kadar, uygulamasını da şehrimizde en doğru şekilde yapmak önemli. Bu sebeple sizleri buraya davet ettik. Çünkü, bu plan kapsamında tüm kurumlarımıza düşen görev ve çalışmalar var" dedi.

"MERSİNLİLERİN TALEP, EĞİLİM VE ULAŞIM HAREKETLERİ İLE ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEDİK"

Plan üzerinde 2 yıl çalıştıklarını belirten Topçuoğlu, "Alanında uzman kadrolarımızın ulaşımdaki yenilikleri ve sistemleri inceleyerek projelendirdiği Ulaşım Master Ana Planı'na, 4 merkez ilçenin yanı sıra Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçeleri de eklendi. Mersin'in en önemli sorunlarının başında gelen ulaşım sorununu çözmek için Mersinlilerin ilgili talep, eğilim ve ulaşım hareketleri ile alışkanlıklarını belirledik. Hane halklarının ulaşımla ilgili bilgileri, ulaşımda yaşadığı sorunlar, ulaşımda harcanan süre, ücret, hane halkının araç sahipliği gibi ulaşımla ilgili soruların cevaplarını aradık" diye konuştu.

Konuşmaların ve sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.