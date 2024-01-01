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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Yüzyılına adım atıyoruz - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Yüzyılına adım atıyoruz

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde çocuk evleri sitesini ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Ayrıca acil çağrı merkezi, hastane ve emniyet müdürlüğü gibi birimleri ziyaret eden Vali Pehlivan, yeni yılda Türkiye'nin ikinci yüzyılını yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Yüzyılına adım atıyoruz
01.01.2024 - 11:55,
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Türkiye Yüzyılına adım atıyoruz. İkinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapmak için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek, yurtta kalan çocuklarla sohbet etti. Çocukların yeni yıllarını kutlayan Pehlivan, çeşitli hediyeler verdi. Acil Çağrı Merkezinde merkez bünyesinde bulunan birimlere de ziyarette bulunan Pehlivan, Mersin Şehir Hastanesi servislerindeki sağlık personelleri ile tedavi alan hastalar ve yakınlarıyla görüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerini de ziyaret eden Vali Pehlivan daha sonra yol denetim ve trafik kontrol noktalarına giderek güvenlik güçlerinin çalışmalarını yerinde inceledi, personelin yeni yılını kutladı.

Yeni bir yıla girdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan,"Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılına' adım atıyoruz. İkinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapmak için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz, Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2024 yılında sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu, başarı dolu hayır ve iyilik dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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