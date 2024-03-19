Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.
Vali Pehlivan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda misafirlerine hitap eden Pehlivan, "Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Sizlerle bir araya gelmekten dolayı her zaman büyük bir onur, büyük bir mutluluk ve büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Sizlerin varlığından bütün milletimiz güç almaktadır. Sizlerin duaları yeni nesillerin yoluna ışık tutmaktadır. Sizin metanetiniz, sizin sabrınız ve sizin lisan-ı hal ve lafz ile vermiş olduğunuz mesajlarınız bugün şer odaklarına karşı aynı mücadeleyi vermekte olan nesillere ve onların ailelerine ilham kaynağı olmaktadır" dedi.
Konuşmasını "Şehitlerimiz sayesinde, bu güzel vatanda özgürce yaşıyoruz, şehitlerimiz sayesinde, bayrağımız gönderde nazlı nazlı özgürce dalgalanıyor" diyerek sürdüren Pehlivan, "Ve biliyoruz ki şehitlerimize borcumuz var. Gazilerimize borcumuz var. Bu borcumuzu ödemek için her alanda daha çok çalışmamız, yılmak, yorulmak bilmeden üretmemiz, gayret sarf etmemiz ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmamız gerekiyor. Çok şükür bunun için çalışıyoruz. Ülke olarak çalışıyoruz, devlet olarak çalışıyoruz, millet olarak çalışıyoruz. Her geçen gün huzurun pekişmesi daim kılınması adına mücadeleler veriyoruz. Çalışarak, üreterek gücümüze güç katıyor, kalkınıyor, gelişiyoruz. Vaktiyle üzerimize devlet devlet, ordu ordu gelenler, bugün terör örgütleriyle üzerimize geliyor ama hiçbir zaman başaramadılar, başaramayacaklar. Geçmişte, dahili ve harici şer odaklarıyla iş birliği yapanlar bugün de yok mu, ne yazık ki var. Devlet ve millet olarak devam eden mücadelemiz işte bu terör örgütlerine, onun uzantılarına ve onlara alan açmaya çalışanlara karşıdır. Milletimiz, bunun farkındadır" ifadelerini kullandı.
"Her daim sizlerin yanında, yakınında olmaya devam edeceğiz"
Programa katılan şehit aileleri ve gazilere seslenen Pehlivan, "Devlet olarak da millet olarak da her daim sizlerin yanında, yakınında olmaya devam edeceğiz. Ramazanınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Allah iftarlarımızı oruçlarımızı kabul eylesin. Sağlıkla Ramazan Bayramı'na ve daha nice Ramazanlara, huzur içerisinde, esenlik içerisinde ulaşmak nasip olsun diyor, tekrar teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Aziz Şehitlerimizi, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çanakkale kahramanlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı ve dünden bugüne vatan, bayrak, milli, manevi değerlerimiz, birlik beraberliğimiz için canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.
Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra il protokolünün de katıldığı programda Vali Pehlivan, misafirleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. - MERSİN
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