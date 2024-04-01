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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Yerel

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, seçim sonuçlarını değerlendirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bilimin ışığında hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Özyiğit, seçimde kaybeden olmadığını ve herkesin belediyesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

01.04.2024 18:28  Güncelleme: 18:32
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Netleşen sonuçlara göre yeniden Mersin Yenişehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Abdullah Özyiğit, "Her şey çok daha güzel olacak. Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, onun emanetine sonuna kadar sahip çıkarak, bilimin ışığında yolumuza devam edeceğiz. Seçimde kaybeden yok, herkesin belediyesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, yerel seçimlerde oyların yüzde 62'den fazlasını alarak en yakın rakibinin yaklaşık dört katı oy yüzdesine ulaştı. Başkan Özyiğit, dün gece saatlerinde Özgecan Aslan Meydanı'nda on binlerce Mersinliyle buluştu. Özyiğit'e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Vahap Seçer de eşlik etti.

Mersin'de bir destan yazıldığını vurgulayan Özyiğit, şunları söyledi:

"Bugün 31 Mart. Türkiye'de bir tarih yazılıyor. Bir sayfa kapanıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Genel Başkan'ımız Özgür Özel 'Yüzde 25'lik cam tavanı parçalayacağız' dedi ve parçaladı. Bugün tüm Türkiye'de gençler, kadınlar, emekliler bir ders verdi, bir mesaj verdi. Dediler ki 'Bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bu ülkeyi 31 Mart'tan sonra artık başka bir anlayış yönetecek.' Büyük kentleri aldık, aldığımız kentlerin üzerine yeni kentler kattık. Mersin'de aldığımız ilçeler üzerine yeni ilçeler kattık. Şimdi görev ve sorumluluğumuz birkaç kat daha artmıştır. Görevimizi bugüne kadar yaptığımızın çok üzerinde, birlikte ve omuz omuza Vahap Seçer'in kaptanlığında yerine getireceğiz. Değerli dostlar, yolumuz uzun güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Mersin'de bir destan yazdık. O destan bütün Türkiye'ye mal olacak. Umut ediyorum ki sandık vatandaşın önüne tekrar gelecek. ve ülkede her şey değişecek. Her şey çok daha güzel olacak. Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, onun emanetine sonuna kadar sahip çıkarak, bilimin ışığında yolumuza devam edeceğiz. Seçimde kaybeden yok, herkesin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Kuvvetimiz ve azmimiz yerinde. Daha fazla çalışacağız ve sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Yeni ve genç belediye başkanlarımızla bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Huzurla ve uyumla çalışacağız. Memnuniyetle sizlere hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

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