Mersin Yenişehir Belediyesi, Giysi Evi\'nde 55 Bin Kişiye Destek Sağladı

Mersin Yenişehir Belediyesi, kurduğu Giysi Evi'nde deprem sürecinden bu yana kayıtlı olarak 55 bin vatandaşa, kıyafet, bebek bezi, mama, hijyen ürünü ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemesi desteği verdi.

Mersin Yenişehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan bin metrekarelik Giysi Evi ile deprem sürecinde Mersin'e gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Yenişehir Belediyesi, dar gelirli Yenişehirlilere de desteğini sürdürüyor. Dayanışma Köprüsü uygulamasıyla yardımsever vatandaşların evlerinde kullanmadığı veya kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yenişehir Belediyesi, Giysi Evi ile de dar gelirlilerin yanında oluyor.

DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜ AÇILDI, 55 BİN KİŞİ DESTEK ALDI

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mersin'e gelen binlerce vatandaşa kapılarını açarak, barınma ihtiyaçlarını karşılayan Yenişehir Belediyesi, o süreçte Giysi Evi ile temel ihtiyaç malzemesi desteğinde de bulunmuştu. Yenişehir Belediyesi depremzedelerin yanı sıra belediyeye bağlı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara da destek veriyor. Depremin ikinci günü açılan Giysi Evi ile bugüne kadar kayıtlı olarak 55 bin kişiye kıyafet ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı. Giysi Evi'nde kıyafetlerin yanı sıra vatandaşlara, taleplerine göre bebek bezi, mama, hijyen ürünü ve battaniye gibi diğer ihtiyaç malzemeleri desteğinde de bulunuluyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK VE TOPLUMSAL REFAHI ARTIRMAK BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Büyük bir sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, halkımızın yanında olduk. Büyük bir enflasyon yaşadık, maalesef pandemi ve depremle karşı karşıya kaldık, zor günler geçirdik. Bu süreçlerde, yaşamın her anında Yenişehir Belediyesi olarak gönüllülerimiz ve yardımseverlerlerin de desteğiyle hemşehrilerimize katkı sunduk. Dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket ederek, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal refahı artırmak bizim önceliğimiz. Büyük bir sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.