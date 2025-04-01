Mersinliler Bayram Tatilini Belediye Kafelerinde Geçirdi

Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini fırsat bilen Mersinliler, Büyükşehir Belediyesinin kafelerinde zaman geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Sahilleri ranta değil, halka açacağız" mottosuyla hayata geçirilen, birbirinden güzel konseptli kafeler, bayramda da doldu taştı. Arkadaşları veya ailesiyle sıcak havanın da tadını çıkaran vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine kaliteli hizmeti için teşekkür etti.

"Mersinliler misafirlerini bizim kafelerimizde ağırlamaktan onur duyuyor"

Kafelere her zaman olduğu gibi bayramda da büyük bir rağbet olduğunu söyleyen Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Ekin Durmuş, "Mersinli vatandaşımız şehir dışından gelen misafirlerini bizim kafelerimizde ağırlamaktan onur duyuyor. Biz de bu durumdan gayet gururlanıyoruz. Tercih ediliyor olmak çok güzel, bütün işletmelerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Farklı konseptlerde sahil boyunca birçok işletmeleri olduğunu söyleyen Durmuş, "Kiminde kahve içebiliyorlar, kiminde tatlı yiyebiliyorlar, kiminde misafirlerine çok güzel balık ikram edebiliyorlar. Misafirlerini kafelerimizde ağırlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Durmuş, "Bütün kafelerimizi güven ve huzurla tercih edebilirler. Hem bizler hem kendileri gelen misafirlerine aile ortamını tamamen hissettirebilirler" sözlerine yer verdi.

Hem kentte yaşayanlar hem de misafirlerin ilk adresi, belediye kafeleri

Kafeleri çok beğendiğini söyleyen Murat Uçar, menülerin de geniş ve lezzetli olduğunu ifade etti. Belediyenin kafelerini herkese tavsiye eden Uçar, "Yemek kalitesi ve personelin güler yüzlü olması bizim için çok güzel" dedi. Kafeleri çok beğendiğini ve tercih ettiğini söyleyen Yunus Han ise " İstanbul'dan geldik, burası güzel, sahilleri güzel, insanları çok anlayışlı ve cana yakınlar. Çok güzel bir şehirde güzel bir bayram günü. Bence bu işletme tam yerinde olmuş" diyerek herkesin bayramını kutladı. - MERSİN