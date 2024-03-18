Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde fener alayı düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Şehitler Abidesi'nde etkinlikler düzenlendi. Akşam saat 20.45'te ise Çanakkale Valiliği koordinasyonunda fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi, Çanakkale sokaklarında ellerinde meşalelerle "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Dev Türk bayrağının da açıldığı fener alayı, Cumhuriyet Meydanı, Demiricoğlu, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi. - ÇANAKKALE
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