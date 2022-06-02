Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi

Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği

02.06.2022 13:05
Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu'nda öğrenciler, yılın yorgunluğunu düzenlenen bahar şenliğinde eğlenerek attı.

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu'nda öğrenciler, yılın yorgunluğunu düzenlenen bahar şenliğinde eğlenerek attı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iki yıldır okullarda yapılamayan etkinlikler yapılmaya başlandı. Meserret İnel İlkokul yönetimi, öğrencilerin yılın yorgunluğunu atması ve velilerin kaynaşması için etkinlik düzenledi. Düzenlenen bahar şenliğine öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesine kurulan birbirinden farklı oyun alanlarında öğrenciler gün boyu eğlendi. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasına yakın bir süre kala aynı zamanda öğrencilerde tüm yılın yorgunluğunu attı. Düzenlenen etkinlikten memnun olan veliler okul yönetimine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği
Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği
Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği

YORUMLAR
500
Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor Eskişehir'de Kentpark Plajı, Misafirlerini Bekliyor Düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı Düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilecek
Kaynak: İHA

Koronavirüs, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement