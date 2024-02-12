MESKİ, Çamlıyayla\'da İçme Suyu Hattı Yapım İşini Tamamladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çamlıyayla İlçesi Kesecik Mahallesi İçme Suyu Hattı Yapım İşi'ni tamamladı. Belen, Karadiken, Pirömerli, Kaklıktaşı ve Taşcılı mahallelerinin zaman zaman yaşadığı arıza kaynaklı kesintiler giderilerek, vatandaşlara kesintisiz içme suyu verilmiş oldu.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Çamlıyayla İlçesi Kesecik Mahallesi İçme Suyu Hattı Yapım İşi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte arıza kaynaklı kesintilere son verilerek, vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı.

MESKİ'nin yatırım bedeli yaklaşık 9 milyon lira olan yapım işi kapsamında, bölgede bulunan HDPE boru iletim hattının yenilenerek, yerine yaklaşık 2 bin 500 metre çelik boru hat döşemesi imalatı ile 1 adet sanat yapısının yapılması işlerinin tamamlandığını kaydeden ve MESKİ'de İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Yemliha Okan Vurur, "Tamamlanan imalatlarla birlikte bölgede boru arıza ve su kesintilerinin önüne geçilerek, bölgenin içme suyu ihtiyacı daha az maliyetle ve kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır" dedi.