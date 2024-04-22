Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Atatürk\'ün kullandığı binayı koruyor

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23 Nisan 1920'de açılışı gerçekleştirilen Birinci Meclis'in tohumları, 1908 yılında iki katlı taş bina olarak inşa edilen Ziraat Mektebi'nde atıldı. Bu mektep günümüzde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Genel Merkezi olarak kullanılıyor.

Sivas Kongresinden sonra kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi, Ankara'ya gitmeye karar verir. Heyet-i Temsiliye'nin, çalışmalarını Ankara'da sürdüreceği haberi üzerine, Ankara Vali Vekili Defterdar Yahya Galip Bey heyete en uygun çalışma yeri olarak, Keçiören tepelerinin yamacında, Çubuk Çayı'na bakan, 1908 yılında iki katlı taş bir bina olarak inşa edilen eski Ziraat Mektebi'ni seçer.

27 Aralık 1919 Cumartesi günü saat 15.3O'da Ankara'ya ulaşan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Hükümet Konağında bir müddet dinlendikten sonra, kendileri için hazırlanan bu binaya yerleşirler ve altı aya yakın bir süre bu binada kalarak tüm çalışmalarını buradan yürütürler.

Bu dönem içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nı hem karargahı hem de ikametgahı olan eski Ziraat Mektebi, (Bugün ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü Binası) tüm ülkenin ve Milli Mücadelenin yönetildiği yer ve yeni Türkiye'nin kalbi olacaktı.

Üst kata çıkınca karşıya gelen büyük oda ve bitişiğindeki oda Mustafa Kemal Paşa'ya, sağdaki odalar ise Heyet-i Temsiliye'nin üyelerine ayrıldı. Alt katta da yemek salonu, şifre ve telgraf odaları, yaverler bürosu ile muhafız birliği yatakhanesi vardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve açılışının ilk hazırlıklarının yapıldığı, Misak-ı Milli'nin belirlenmesi, isyanların bastırılması gibi önemli tarihi kararların alındığı ve İlk Genel Kurmay Başkanlığı Karargahı niteliğindeki bu bina, halen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası olarak kullanılmakta.

Eski Ziraat Mektebi'nin, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinden bu yana, Atatürk'ün kullandığı odalardan biri; muhafaza edilebilen birkaç eşya ile birlikte ziyarete açık kalıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Basın ve Yayın Dairesi Müdürü Özgür Taşcıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Burası Atatürk'ün odası. Meteoroloji Genel Müdürlüğü içerisinde bu odayı biz muhafaza ediyoruz. Burasıda tarihi bir bina. 1908 yılında Ziraat Mektebi olarak inşa edilmiş. Döneminde ziraat mektebi olarak çokta efektif kullanılamamış. O dönemlerde Balkan Savaşı ve 1'inci Dünya Savaşı derken öğrencilerin birçoğu cepheye gitmek zorunda kalmış ve şehit düşmüş."

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığını hatırlatan Taşcıoğlu, "Çeşitli kongrelerdeki bildirilerin ardından 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir. Ankara'ya geldiğinden artık bir karargah ihtiyacı ortaya çıkar ve dönemin valisi Yahya Galip efendi, Atatürk ve silah arkadaşlarına karargah olarak kullanılmak üzere tahsis eder. 23 Nisan 1920'de Meclis kurulana kadar da Mustafa Kemal ve silah arkadaşları da bu binada çok önemli kararların altına imza atarlar" diye konuştu.

Milli mücadeleye yön verecek birçok planın bu binada atıldığına dikkati çeken Taşcıoğlu, "İsyanların bastırılması gibi planlar bu binada yapılır. Misak-ı Milli karaları bu binada görüşülür. 23 Nisan 1920'de kurulacak Meclisimizin kuruluş kararları bu binada karar alınır. Telgraf noktasında da iç ve dış görüşmeler tamamen bu binada yapılır" dedi.

23 Nisan 1920'de Birinci Meclisin kuruluşunu işaret eden Taşcıoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920'de Meclisimiz kurulduktan sonra da Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bu binadan ayrılırlar ve şuan ki eski tren garında bulunan istasyon binasında görevlerini sürdürürler. O günden bu güne biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bu odaya sahip çıkıyoruz ve koruyoruz."

Atatürk Odası'nın ziyaretlere açık olduğunu söyleyen Taşcıoğlu, "Yıllıkta yaklaşık 15 bin ziyaretçimizi odamızda ağırlıyoruz. O günleri ve anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bütün milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutluyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA