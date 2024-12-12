Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'na atanan Orgeneral Christopher Donahue ile bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'na yeni atanan Orgeneral Christopher Donahue'yi 12 Aralık 2024 tarihinde kabul etmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Metin Gürak, Donahue ile Görüştü - Son Dakika
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