İstanbul'da metro arızalandı! Vatandaşlar duruma tepki gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da metro arızalandı! Vatandaşlar duruma tepki gösterdi

12.12.2022 21:39

İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etmeye çalışan vatandaşlar duruma isyan etti.

İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı.

YÜRÜYEREK DURAĞA ULAŞTILAR

İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu.

1 SAAT SONRA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü. Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.

Kaynak: İHA
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Başakşehir, İstanbul, Bahariye, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da metro arızalandı! Vatandaşlar duruma tepki gösterdi - Son Dakika

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