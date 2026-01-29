Yıkılan binadan bayrağı kurtaran zabıta personeli: "Gönlüm el vermedi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yıkılan binadan bayrağı kurtaran zabıta personeli: "Gönlüm el vermedi"

Yıkılan binadan bayrağı kurtaran zabıta personeli: "Gönlüm el vermedi"
29.01.2026 12:40  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da tehlike arz eden bir metruk binanın yıkımı sırasında, duvarda asılı Türk bayrağını gören zabıta memuru Serkan Güleç, yıkımı durdurarak bayrağı kurtardı. Güleç, 'Enkazın altında kalmasına gönlüm el vermedi' dedi.

Bolu'da tehlike arz eden metruk binanın yıkımı sırasında duvarda asılı Türk bayrağını fark edince çalışmayı durduran ve iş makinesinin kovasına binerek bayrağı bulunduğu yerden alan zabıta memuru Serkan Güleç, "Enkazın altında kalmasına gönlüm el vermedi" dedi.

Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için yıkım kararı alındı.

Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında, bina içerisinde asılı Türk bayrağı zabıta personelinin dikkatini çekti. Yıkım çalışmasını durduran Bolu Belediyesi zabıta personeli Serkan Güleç, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Personelin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

"Enkazın altında kalmasına gönlüm el vermedi"

Bayrağın enkaz altında kalmasına gönlünün el vermediğini ifade eden zabıta memuru Serkan Güleç, "Bolu merkezde yıkılması gereken metruk bir halde bulunan bir inşaatımız vardı, tehlike arz ediyordu. Yıkım başladığı sırada güvenlik önlemlerini aldık. Yıkım başladıktan sonra, binanın yarısı yıkıldıktan sonra yıpranmış halde duvarda asılı bir Türk bayrağı gördüm. Enkazın altında kalmasına gönlüm el vermedi, milli hassasiyetimiz. Yıkımı durdurarak bayrağı olduğu yerden söktüm, aşağı indirdim ve sevinçle de amirimin yanına geçtim" dedi.

"Bayrak bayağı yıpranmış durumdaydı"

Kepçenin kovasına binerek bayrağı aldığını söyleyen Serkan Güleç, "Bayrak evin ikinci katındaydı. Olduğu yerden çıkardım ve tekrar aşağı inerek yıkımı devam ettirdik. Bayrak bayağı yıpranmış durumdaydı. Eskiden beri belli ki duvarda asılı kalmış. Deforme olmuş. Her ne kadar eski olmuş olsa da gönlüm el vermedi orada enkazın altında kalmasına. Bayrağımızı şu anda zabıta karakolunda saklıyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Zabıta, Çevre, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıkılan binadan bayrağı kurtaran zabıta personeli: 'Gönlüm el vermedi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:41:30. #7.11#
SON DAKİKA: Yıkılan binadan bayrağı kurtaran zabıta personeli: "Gönlüm el vermedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.